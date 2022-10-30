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中職／風暴來襲！鋼龍吞噬兄弟 味全龍續命戰線拚回洲際
味全龍隊在風雨中吞下續命丸，今天首局就以3分大局啟航，洋投鋼龍也繳出6.1局僅失1分優質先發，終場以4：2擊敗中信兄弟隊。龍隊相隔8391天再於季後賽贏球，靠這一勝在系列賽開胡，季後挑戰賽追成1勝2敗，明天戰場回到兄弟大本營洲際棒球場。
天母棒球場相隔14年再打季後賽，此戰在狂風且幾乎不間歇的雨勢中進行，鋼龍屹立不搖、強勢繳出好投，先發6.1局僅被敲出3安打，前6局未失分，第7局因安打、暴投、保送連發而換投，霸曼接手後再被岳政華敲安，丟掉1分記在鋼龍帳上；霸曼則後援2.2局失1分。
兄弟由本土投手吳哲源把關，先發6局被敲9安打、失4分（責失1分），首局先用4球抓下2個出局數，但危機隨之產生，李凱威掃出二壘打，林智勝的打席出現第3顆好球，但福來喜未能接進手套，不死三振讓龍隊延續攻勢，谷德溫的安打先敲回2分，陳品捷的安打再挹注1分打點。
3局下風雨加大，龍隊把握兄弟投球、守備都不穩之際，再靠陳品捷二壘打、劉時豪一壘打串聯追加分數，取得4：0領先。
雨神、風神推波助瀾之下，連天母球場的一壘壘包都站在龍隊這邊，第6局陳子豪打向一壘邊線的球打中壘包後，反而彈到林智勝一個小跳躍就能處理的位置，接球後輕鬆踩一壘抓下出局數。
龍隊前一次在季後賽贏球，已要追溯到1999年11月9日，在總冠軍賽第5戰以5：4擊敗中信鯨隊，距今已相隔8391天。
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