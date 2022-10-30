中職／天母9885名龍象迷較勁 季後賽史上第五多

中華職棒季後挑戰賽第二戰移師天母球場，味全龍球迷與中信兄弟球迷相互吶喊較勁，復刻傳統龍象大戰，全場湧進9885人，季後挑戰賽進場人數排史上第五名。

季後挑戰賽首戰在洲際棒球場舉行，共有1萬7216人進場，刷新季後挑戰賽史上進場人數新高，而兄弟也在自家球迷加油聲中以6：2搶下首勝，加上保送1勝，進入聽牌階段。

兄弟球迷搶進龍隊主場，現場的雨勢也澆不息兩隊球迷的熱情，天母球場9885人雖然無緣滿場、萬人，但已經是史上第五多，前4次都破萬，包括昨天洲際主場的1萬7216人、2008年季後挑戰賽第2戰澄清湖球場的1萬3109人、2018年第3戰在新莊球場的1萬772人、2008年第3戰在天母球場的1萬500人。

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