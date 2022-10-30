MLB CUP／無失分連過5關 桃園龜山3連霸

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽冠軍戰，桃園龜山以4：0擊敗WHB聯盟，繼2018、2019年之後再奪冠，就算受疫情中斷仍順利完成3連霸，季軍則是由台北東園帶回。

2局上WHB的3次守備失誤，讓龜山一口氣打了9個人次，靠著1支安打和3個四死球保送，拿到3分；事實上，受到WHB兩任投手陸宥愷、楊軒赫壓制，龜山全場只敲3支安打，比對手還少一支，3局上雖然連2支安打串聯，最後也僅滾地球推進再下1分。

龜山前4戰全部「扣倒」贏球，小組賽以17：0擊敗 WBC黑豹、15：0擊敗樂天桃猿夢無限、14：0擊敗台中向上，今天稍早的4強賽也以11：0輕取台北東園，1分未失之姿連過5關，冠軍戰稍微熄火，代理總教練郭軒銘解釋，「對方投手蠻有水準的，我們掌握度的確沒那麼好。」

龜山自家先發投手游騰皓也表現不俗，直到3局下2出局才被敲出第1支安打，原本有機會挑戰完封，可惜5局下被敲出內野安打，又遇到隊友守備失誤，讓他最後以4.1局退場，總共被敲出4支安打，有2個保送、5次三振，退場後邱治愷接替登板守成，保住龜山本屆1分未失的金身。

游騰皓受兩位哥哥影響，在三年級加入棒球隊，游騰皓表示自己比較喜歡投球，偶像是大聯盟天使隊「二刀流」大谷翔平，「因為打擊很厲害，像跟他一樣。」

繼8月底在全國社區大賽奪冠後，龜山再完成MLB CUP的3連霸王朝，但郭軒銘認為「有待雕琢」，並強調這只是過程不是終點，「因為基層每一隊都很認真在練，沒有永遠的第一名和第二名，有競爭之下，大家都會一起越來越好。」

效力美職響尾蛇體系的旅美球員陳聖平現身頒獎典禮，親自給小球員勉勵，在場看完冠軍戰的他直說，看小朋友的比賽很開心，也回想起自己小時候快樂打棒球的樣子，身為桃園人的他保持中立，沒有特別支持龜山，還透露以前曾是「龜山殺手」，「我以前國小投球壓制他們欸，我丟都沒失分，但下去後就輸了。」

季軍賽台北東園雖然一度遭到藍色閃電翻盤，但把握4局下最後攻擊機會，單局海灌6分，最終以9：4拉尾盤勝出，保住季軍名次。

MLB CUP各獎項：

名次： 冠軍：桃園龜山 亞軍：WHB聯盟 季軍：台北東園 殿軍：藍色閃電 第5名：中大紅襪TB10 （得分率1.615） 第6名：台中健行小牛 （得分率1.610） 第7名：台中向上 （得分率1.286） 第8名：新竹竹風少年 （得分率0.75） 個人獎： 打擊獎：邱治愷（桃園龜山 打擊率0.750） 投手獎：游騰皓（桃園龜山，1勝，防禦率0）

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山奪冠創3連霸，與旅美球員陳聖平合照。圖／MLB CUP提供

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，WHB聯盟首度帶回亞軍。圖／MLB CUP提供

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山游騰皓冠軍戰先發4.1奪勝，拿到投手獎。圖／MLB CUP提供

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