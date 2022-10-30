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MLB CUP／無失分連過5關 桃園龜山3連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，台北東園以季軍作收。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，台北東園以季軍作收。圖／MLB CUP提供

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽冠軍戰，桃園龜山以4：0擊敗WHB聯盟，繼2018、2019年之後再奪冠，就算受疫情中斷仍順利完成3連霸，季軍則是由台北東園帶回。

2局上WHB的3次守備失誤，讓龜山一口氣打了9個人次，靠著1支安打和3個四死球保送，拿到3分；事實上，受到WHB兩任投手陸宥愷、楊軒赫壓制，龜山全場只敲3支安打，比對手還少一支，3局上雖然連2支安打串聯，最後也僅滾地球推進再下1分。

龜山前4戰全部「扣倒」贏球，小組賽以17：0擊敗 WBC黑豹、15：0擊敗樂天桃猿夢無限、14：0擊敗台中向上，今天稍早的4強賽也以11：0輕取台北東園，1分未失之姿連過5關，冠軍戰稍微熄火，代理總教練郭軒銘解釋，「對方投手蠻有水準的，我們掌握度的確沒那麼好。」

龜山自家先發投手游騰皓也表現不俗，直到3局下2出局才被敲出第1支安打，原本有機會挑戰完封，可惜5局下被敲出內野安打，又遇到隊友守備失誤，讓他最後以4.1局退場，總共被敲出4支安打，有2個保送、5次三振，退場後邱治愷接替登板守成，保住龜山本屆1分未失的金身。

游騰皓受兩位哥哥影響，在三年級加入棒球隊，游騰皓表示自己比較喜歡投球，偶像是大聯盟天使隊「二刀流」大谷翔平，「因為打擊很厲害，像跟他一樣。」

繼8月底在全國社區大賽奪冠後，龜山再完成MLB CUP的3連霸王朝，但郭軒銘認為「有待雕琢」，並強調這只是過程不是終點，「因為基層每一隊都很認真在練，沒有永遠的第一名和第二名，有競爭之下，大家都會一起越來越好。」

效力美職響尾蛇體系的旅美球員陳聖平現身頒獎典禮，親自給小球員勉勵，在場看完冠軍戰的他直說，看小朋友的比賽很開心，也回想起自己小時候快樂打棒球的樣子，身為桃園人的他保持中立，沒有特別支持龜山，還透露以前曾是「龜山殺手」，「我以前國小投球壓制他們欸，我丟都沒失分，但下去後就輸了。」

季軍賽台北東園雖然一度遭到藍色閃電翻盤，但把握4局下最後攻擊機會，單局海灌6分，最終以9：4拉尾盤勝出，保住季軍名次。

MLB CUP各獎項：

名次：

冠軍：桃園龜山

亞軍：WHB聯盟

季軍：台北東園

殿軍：藍色閃電

第5名：中大紅襪TB10 （得分率1.615）

第6名：台中健行小牛 （得分率1.610）

第7名：台中向上 （得分率1.286）

第8名：新竹竹風少年 （得分率0.75）

個人獎：

打擊獎：邱治愷（桃園龜山 打擊率0.750）

投手獎：游騰皓（桃園龜山，1勝，防禦率0）

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山奪冠創3連霸，與旅美球員陳聖平合照。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山奪冠創3連霸，與旅美球員陳聖平合照。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，WHB聯盟首度帶回亞軍。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，WHB聯盟首度帶回亞軍。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山游騰皓冠軍戰先發4.1奪勝，拿到投手獎。圖／MLB CUP提供
2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽，桃園龜山游騰皓冠軍戰先發4.1奪勝，拿到投手獎。圖／MLB CUP提供

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