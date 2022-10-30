中職／風雨再大都沒有5局裁定喔！季後賽規定打滿9局

天母棒球場迎接相隔14年的季後賽，味全龍、中信兄弟隊今天進行季後挑戰賽第2戰，此戰在狂風暴雨中進行，按照現行規定，季後賽必須完成9局，沒有5局裁定的規定。

龍隊帶著0勝2敗，今天要尋求續命，由洋投鋼龍先發，對壘兄弟本土投手吳哲源，龍隊打線先打下4：0領先，賽事在3局下開始加大雨勢，4局鋼龍才剛站上投手丘，主審林金達大手一揮示意比賽暫停。

根據2017年2月領隊會議達成的決議，季後賽規定比賽採9局制，每場比賽皆須完成正規9局，規章中提到在完成第9局前，因雨或其他不可抗力等因素而終止比賽時，皆成為保留比賽；若完成第9局後、及延長賽任一局數中成為平手，因雨或其他不可抗力等因素而終止比賽時，成為和局比賽。

若賽事在成為正式比賽之前被迫中止，除非有另訂的日程外，應在預定的球場繼續比賽，之後的比賽順延舉行。至於和局要再加賽的日期、時間及球場皆由聯盟決定。 天母棒球場迎接相隔14年的季後賽，味全龍、中信兄弟隊今天進行季後挑戰賽第2戰，此戰在狂風暴雨中進行，按照現行規定，季後賽必須完成9局，沒有5局裁定的規定。記者陳正興／攝影

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