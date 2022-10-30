中職／全壘打先等等 林智勝季後挑戰賽5支二壘打破紀錄

味全龍隊「大師兄」林智勝再用球棒寫下新紀錄，這次先不靠全壘打，今天在第2局敲出二壘打，生涯在季後挑戰賽累積5支二壘打破紀錄，5支長打則是平紀錄。

龍隊與中信兄弟隊在季後挑戰賽相爭，林智勝生涯在季後賽的14轟都是總冠軍賽敲出，季後挑戰賽還不曾開轟。至本季之前，在季後挑戰賽的3支長打都是二壘打，昨天先敲第4支二壘打平紀錄，今天再掃破紀錄的第5支，將王傳家的4支二壘打擠落第二。

此外，林智勝在季後挑戰賽5支長打，也追平聯盟紀錄，原紀錄保持人清一色都來自統一獅隊，包括郭阜林、高國慶、潘武雄以及洋砲山姆，其中山姆的5支長打全數都是全壘打。

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