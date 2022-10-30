中職／味全龍重遊季後賽 黃平洋有感：要注意身體

味全龍隊季後挑戰賽第二戰回師天母主場，賽前特別邀請「金臂人」黃平洋到場開球，黃平洋從這批年輕龍將身上看到活力，但也勉勵他們季後賽要拚也要注意身體，「我那時候就是這樣受傷」。

以七彩變化球聞名的黃平洋，曾在職棒元年率領味全龍贏得隊史首座冠軍獎盃並在封王戰拿下勝投，今天開球投出一顆慢速大曲球，落進開球捕手趙璟榮手套裡，開球打者則是貝納頌咖啡品質鑑定師劉俊呈，預祝龍隊投打能有好表現。

收到邀約開球的電話，黃平洋腦海中影像開始倒帶，閃過從職棒元年以來的畫面，想到龍隊久違回歸季後賽，感觸很深，「現在環境好太多，選手很幸福。」

龍隊昨天在首戰輸給中信兄弟隊，加上開打前先吞的一敗，已經面臨背水一戰，黃平洋認為，能做的就是沉穩應戰，畢竟多數球員都是初體驗，「就像年輕球員常說的，去享受比賽，努力、認真、用心。」

龍隊回歸一軍第二年就打進季後賽，黃平洋說：「比我想像的快，年輕選手真的很拚，也很用心，把握住這次機會。」想起自己以前打季後賽的興奮心情，黃平洋說：「他們一定也是，會是很深刻的記憶。」

黃平洋勉勵龍將們要好好表現，但也要注意身體，「以前我就是很拚，季後賽就想要把一切催落，才受傷，球員要拿出最好的一面，但也要注意身體。」 中華職棒季後挑戰賽第二戰在天母球場舉行，味全龍隊邀請「金臂人」黃平洋到場開球。記者陳正興／攝影 中華職棒季後挑戰賽第二戰在天母球場舉行，味全龍隊邀請「金臂人」黃平洋到場開球。記者陳正興／攝影

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