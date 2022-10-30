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中職／岳家兄弟季後變猛 岳政華：我不是大賽型

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟與味全龍昨晚在台中洲際棒球場進行季後挑戰賽，中信兄弟第9棒岳東華擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與味全龍昨晚在台中洲際棒球場進行季後挑戰賽，中信兄弟第9棒岳東華擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影

「岳家兄弟」昨晚在季後挑戰賽都敲出2支安打，加上去年在總冠軍賽的好表現，被球迷譽為大賽型球員，岳政華急忙否認：「我高中短期盃賽就沒打好。」岳東華也笑說：「是運氣吧。」

中華職棒今年季後挑戰賽第一戰由中信兄弟隊以6：2擊敗味全龍隊，岳政華5打數2安打，包括一支陽春砲，岳東華則是4打數2安打，兩人同樣都有1打點、1分得分。

時間回推到去年總冠軍賽，岳東華先發4場、打擊率3成64，連續兩年在總冠軍賽開轟，加上今年季後賽首戰好表現，他都歸功給運氣，「遇到大賽心情會比較亢奮，但也就是享受這個氛圍，沒有特別想法，自己是滿喜歡人多的感覺。」

弟弟岳政華去年總冠軍賽先發3場、打擊率3成75，有3分打點，雖然保有總冠軍賽、季後賽最年輕開轟紀錄，不過岳政華說：「我不是大賽型球員，只是剛好在這個時候打得比較好，以前高中短期盃賽就沒打好。」

岳政華還透露，2020年第一次打總冠軍賽時，因為沒經驗，想說「失敗也沒關係」，反而不緊張，後來因為有經驗，反而打起來有壓力，「昨天前2打席就有點綁手綁腳，敲出全壘打後才不會緊張。」

對於岳政華的好表現，哥哥岳東華直說：「不意外，他的個性很沉穩，在場上不會有情緒，就像阿坤（江坤宇）那樣。」岳政華則說：「我還是會緊張啦，想得滿多的，只不過今年就抱持一個想法，不管結果好壞，都要做好自己該做的，季後賽要當成季賽去打，只是比賽張力比較大。」

中信兄弟與味全龍昨晚在台中洲際棒球場進行季後挑戰賽，中信兄弟第一棒岳政華開轟。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與味全龍昨晚在台中洲際棒球場進行季後挑戰賽，中信兄弟第一棒岳政華開轟。記者黃仲裕／攝影

岳東華 中信兄弟

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