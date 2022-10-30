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中職／兄弟聽牌北上不放鬆 助總：我們只是先2勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒季後挑戰賽第二戰移師天母球場，受到北部風雨影響，中信兄弟與味全龍隊賽前守備練習都很辛苦，兄弟能否順利拿下關鍵第三勝，要看老天爺臉色。

兄弟一壘手許基宏就說：「接高飛球，雨都打到臉上。」總教練林威助也說，今天的天氣，球員守備要滑，或是跑壘時，都有危險性，能不能打還要看雨的程度。

帶著聽牌優勢北上，中信兄弟還是戰戰兢兢，林威助說：「要拿三勝，我們只是先拿兩勝，要確實把這最後一勝拿下來。」

王威晨、江坤宇、林書逸傷勢還沒百分百恢復的，昨天雖然打完全場、成績也都不錯，不過林威助表示，考量球隊從台中移動到台北，還是要等賽前練習後才能確定，而最終三人也還是排在先發。

昨晚的2局下5分大局中，兄弟是先靠著安打、保送無人出局進占一、二壘，而兄弟當下未執行觸擊推進，而是由陳文杰敲出安打形成滿壘，製造大局機會。

林威助今天解釋，其實還是有下戰術，「那時候是收打，文杰打得滿強勁的。」林威助也稱讚陳文杰是有天份的選手，二軍表現也很好，只不過上一軍常常想太多，能夠放開來打就會更有自信，「希望他縮短低潮，相信自己，也相信教練團給他的回饋。」

林威助 中信兄弟

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