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中職／天母相隔14年打季後賽 兄弟複製勝利打線、龍隊換人蹲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊昨天在洲際球場旗開得勝，目前已在季後挑戰賽握有2勝0敗「聽牌」。報系資料照
中信兄弟隊昨天在洲際球場旗開得勝，目前已在季後挑戰賽握有2勝0敗「聽牌」。報系資料照

中職季後挑戰賽第2戰今天在天母棒球場登場，4戰3勝制系列賽已由中信兄弟隊以2勝0敗「聽牌」，味全龍隊尋求續命，今天推出鋼龍先發，捕手換上劉時豪搭配；兄弟則交給本土投手吳哲源，延續前一戰的勝利打線。

天母前一次舉辦季後賽已是2008年10月19日，當時由兄弟象以10：3擊敗La New熊隊，當時開出1萬500人票房佳績；天母相隔14年再次迎來季後賽，這次由龍隊作東，背水一戰迎戰兄弟。

此戰最大考驗是天氣，天母球場雨勢忽大忽小但持續都有降雨，能否順利在下午5點準時開打，以及能否順利完賽都是考驗。

兩隊先發打線如下：

中信兄弟

第一棒 岳政華（中外野手）

第二棒 江坤宇（游擊手）

第三棒 王威晨（三壘手）

第四棒 陳子豪（指定打擊）

第五棒 許基宏（一壘手）

第六棒 陳文杰（左外野手）

第七棒 林書逸（右外野手）

第八棒 福來洗（捕手）

第九棒 岳東華（二壘手）

味全龍

第一棒 郭天信（中外野手）

第二棒 吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）

第三棒 李凱威（二壘手）

第四棒 林智勝（一壘手）

第五棒 谷德溫（左外野手）

第六棒 陳品捷（右外野手）

第七棒 吳東融（三壘手）

第八棒 劉時豪（捕手）

第九棒 張政禹（游擊手）

中信兄弟 味全龍 劉時豪

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