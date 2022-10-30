聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／季後挑戰賽1轟贏林智勝 郭天信：等一下去笑他

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信。圖／味全龍隊提供
郭天信。圖／味全龍隊提供

味全龍隊相隔23年打季後賽，投胎重生後在季後賽的首轟，不是由長程打者敲出，而是郭天信9局炸裂陽春砲，但他自認順風幫大忙，如果在天母球場，會變二壘高飛球。

龍隊上一支季後賽全壘打已是1999年10月31日巴威特，本土球員前一轟則是10月30日的陳大順；球隊經過解散、重組，在升上一軍第二年就打進季後賽，相隔23年的季後賽禮砲，外界可能預期由林智勝吉力吉撈．鞏冠開轟的機率高，但答案出乎預料。

郭天信透露，「昨天賽前智勝有在講，如果他打，就是季後賽第15轟了。」經由媒體提醒，林智勝的季後賽14轟都是在總冠軍賽，季後挑戰賽則是0轟，郭天信笑答：「是喔！那我等一下去笑他。」

郭天信坦言，昨天是因在洲際打，右外野吹順風幫了大忙，「如果是在天母就不可能，你看這個風，會變二壘高飛球。」

他也自曝賽後有看了一下紀錄，發現若沒有21歲又273天的岳政華開轟，自己將以22歲又197天改寫季後賽最年輕開轟紀錄，被追問那有沒有覺得自己改寫視覺年齡最年輕開轟紀錄，「天哥」不跳坑，機智笑答：「沒有喔！不要挖洞給我跳。」

郭天信生涯首征季後賽，他自承學長都說過只是一場比賽，不需要有特別感覺，「但我沒打過，花了5局的時間才理解學長講的東西。」昨天龍隊吞下敗仗，他認為球隊表現沒有不好，「就是輸在德保拉」。球隊士氣不受影響，「今天來還是和小朋友一樣在那邊玩，我們也都知道今天輸了就沒了，就盡力去打。每個人都自己能做的做好，剩下不可控的就隨緣，交給老天爺。」

郭天信 林智勝 吉力吉撈

延伸閱讀

中職／德保拉9局完投+5分大局 助總有「氣勢說」

中職／錯失延長賽拚安打？郭天信戳破盲點剛好打5輪

中職／郭天信與林立爭安打王 更在意外野金手套

中職／不抓放「讓1勝就讓1勝」 郭天信討厭輸的感覺

相關新聞

中職／不死三振撈3分 龍季後挑戰賽開張

彷彿風屬性的鋼龍，昨天在颳風下雨的天母棒球場繳出6.1局失1分好投，加上中信兄弟隊首局的不死三振釀禍，讓味全龍隊打下3分...

中職／助龍隊續命 鋼龍：運氣站我們這邊

味全龍隊在季後挑戰賽背水一戰，今晚靠著雙洋投鋼龍先發6.1局、霸曼後援2.2局，以4：2擊敗中信兄弟隊，成功續命，鋼龍雖...

中職／助總釋疑3調度 王威晨有傷情、林書逸三振激增

中信兄弟隊受制於鋼龍、霸曼封鎖，以2：4輸給味全龍隊，未能在今天取得台灣大賽晉級門票，王威晨、林書逸、福來喜都在比賽中提...

中職／阿福要直球、吳哲源看錯 助總坦言不死三振致命

中信兄弟隊今天無緣收下台灣大賽門票，以2：4輸給味全龍隊，季後挑戰賽形成2勝1敗，第1局讓林智勝不死三振上壘，後續變成3...

圖輯／中職味全龍扳回一城 明洲際再戰中信兄弟

味全龍隊在晚上風雨中吞下續命丸，今天首局就以3分大局啟航，洋投鋼龍也繳出6.1局僅失1分優質先發，終場以4：2擊敗中信兄...

中職／狠角色來了！王維中扛第3戰先發 兄弟推泰樂把關

味全龍隊今天以4：2擊敗中信兄弟隊，在季後挑戰賽追成1勝2敗，第3戰回到洲際棒球場，雙方先發投手推出王維中、泰樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。