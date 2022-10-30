中職／季後挑戰賽1轟贏林智勝 郭天信：等一下去笑他

味全龍隊相隔23年打季後賽，投胎重生後在季後賽的首轟，不是由長程打者敲出，而是郭天信9局炸裂陽春砲，但他自認順風幫大忙，如果在天母球場，會變二壘高飛球。

龍隊上一支季後賽全壘打已是1999年10月31日巴威特，本土球員前一轟則是10月30日的陳大順；球隊經過解散、重組，在升上一軍第二年就打進季後賽，相隔23年的季後賽禮砲，外界可能預期由林智勝、吉力吉撈．鞏冠開轟的機率高，但答案出乎預料。

郭天信透露，「昨天賽前智勝有在講，如果他打，就是季後賽第15轟了。」經由媒體提醒，林智勝的季後賽14轟都是在總冠軍賽，季後挑戰賽則是0轟，郭天信笑答：「是喔！那我等一下去笑他。」

郭天信坦言，昨天是因在洲際打，右外野吹順風幫了大忙，「如果是在天母就不可能，你看這個風，會變二壘高飛球。」

他也自曝賽後有看了一下紀錄，發現若沒有21歲又273天的岳政華開轟，自己將以22歲又197天改寫季後賽最年輕開轟紀錄，被追問那有沒有覺得自己改寫視覺年齡最年輕開轟紀錄，「天哥」不跳坑，機智笑答：「沒有喔！不要挖洞給我跳。」

郭天信生涯首征季後賽，他自承學長都說過只是一場比賽，不需要有特別感覺，「但我沒打過，花了5局的時間才理解學長講的東西。」昨天龍隊吞下敗仗，他認為球隊表現沒有不好，「就是輸在德保拉」。球隊士氣不受影響，「今天來還是和小朋友一樣在那邊玩，我們也都知道今天輸了就沒了，就盡力去打。每個人都自己能做的做好，剩下不可控的就隨緣，交給老天爺。」

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