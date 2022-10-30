中職／撲接補救幫龍隊省下1分 李凱威先招認沒做好之處

味全龍隊二壘手李凱威昨天在6局下的精采補救，幫球隊省下1分，他回去後也看了影片，但不是要欣賞自己的美技，而是自知有沒做好的地方，「我應該要更早就到位，那球不用撲就要處理起來。」

龍隊昨天在季後賽遭遇震撼教育，第2局一局爆讓戰情崩盤，但後續僅再因岳政華的陽春砲丟掉1分，兄弟幾次攻占壘包都未能再破城池，包括6局下岳東華、岳政華連2棒安打開局，原有機會無人出局就攻占一、三壘，捕手蔣少宏傳向一壘的暴傳，因為李凱威的撲接補救，再精準傳向三壘擋下岳東華，形成巨大的出局數，也是龍隊昨役在守備端的亮點。

李凱威談到這球，卻是先招認做不好的地方，「那球我應該是要更早到那邊補位，會撲是因為我太晚過去了。」對於外界誇獎美技，李凱威認為自己只是盡力補救，避免對戰局造成傷害。

生涯首征季後賽，李凱威認為氣氛、張力和想像中差距不大，龍迷的聲音也沒有被兄弟球迷壓倒，看球迷跳應援動作、拍子都對，讓他直呼很神奇，「唯一沒想到的是，沒想到會一局爆。」分數一下子被拉開，他坦言始料未及。

李凱威透露，林智勝一直扮演大家的精神導師，出聲鼓勵隊友，包括開打前故意說「把戰線拉回天母」搞笑，但今天是認真的要「把戰線拉回洲際」。

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