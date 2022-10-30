中職／龍象經驗有差距 葉君璋坦言捕手這一環最明顯

味全龍隊昨天以2：6輸給中信兄弟隊，在季後賽已經處於0勝2敗局面，總教練葉君璋坦言雙方經驗有差距，「選手知道還有很多空間可以進步，這是我們未來要學習的。」他也點出捕手確實是雙方經驗差距最大的一環。

季後賽戰場今天移到天母，比賽能否順利開打要看老天事否賞臉。龍隊此戰先發打線更換捕手，由劉時豪與洋投鋼龍搭配，尋求將戰線拚回洲際。

對於首戰的潰敗，葉君璋表示，帶1敗進季後賽的壓力不是問題，「很多人都是第一次打季後賽，還不知道那是什麼感覺、比較陌生，我認為壓力是來自這裡，不是1敗的問題，而是張力和季賽不同。」

兄弟今天推出吳哲源應戰，葉君璋坦言沒想到會是第2場先發，「我有想過他應該會投，但沒想到會是今天，但這樣的安排也是合理。」至於有無特別研究？他苦笑說：「球季中一直都有，但還是輸。我相信各隊都一樣，面對可能的先發投手，一定都會有準備，和季賽其實也沒有不同，平常都在準備，也就不用特別準備。」

葉君璋進一步指出捕手的重要性，「我覺得是這樣的投手配上這樣的捕手（福來喜）加分，所以，要怎樣去突破捕手，就是怎樣去突破投手，他確實是很有經驗，在怎樣的情況怎樣的應變，他頭腦滿清楚的，所以我說雙方有差距，這一點上還滿明顯凸顯出差距。」

葉君璋認為，自家捕手其實不差，但確實在經驗上比較不足，這「我們捕手是比較年輕，也是第一次，壓力會比較大一點，昨天的比賽對蔣少宏也是很好的體驗，如果他有學到東西，對球隊是很大的幫助。」

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