聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／季後挑戰賽龍拚續命 天母有望萬人滿場

中央社／ 台北30日電
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照

中職季後挑戰賽今天在味全龍主場舉行，龍隊昨天吞敗、處於2敗劣勢，依統計先吞2敗隊伍晉級機率低，但龍隊總教練葉君璋直言重點不是輸幾場、而是贏3場。天母今天有望挑戰萬人滿場。

中華職棒季後挑戰賽昨天開打，中信兄弟是下半季冠軍、手中先握1勝。昨天兄弟靠著德保拉9局僅失2分、好投壓制，打線適時串聯搶分，終場以6比2拿下勝利、在4戰3勝制季後挑戰賽率先聽牌。

根據中職歷年季後挑戰賽資料統計，率先取得2勝球隊晉級機率100%，雖然龍隊處於劣勢，但昨天賽後記者會總教練葉君璋表示，想要晉級總冠軍賽重點不是輸幾場、而是要贏3場。

龍隊今天回到主場天母棒球場迎戰兄弟隊，門票已接近完售，今天比賽將是天母棒球場第5場季後挑戰賽，天母曾在2008年時有過季後賽破萬觀眾紀錄，今天有機會再挑戰萬人滿場。

龍隊林智勝昨天敲出二壘打，季後挑戰賽累計4支二壘打、追平聯盟紀錄，有機會再寫紀錄，也可以挑戰聯盟季後挑戰賽最多5支長打紀錄。

龍隊今天派出投手鋼龍，鋼龍本季與兄弟對戰總計9場先發，戰績4勝2敗，對戰防禦率2.63；兄弟今天派出本土投手吳哲源先發搶勝，吳哲源本季與龍對戰4場先發、4場後援，戰績2勝，對戰防禦率3.77。

中職 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／龍隊0勝2敗被聽牌 葉君璋：重點是贏3場

中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量

中職／季後賽先領1敗不陌生 龍隊葉總擅長逆轉秀

中職／季後賽選霸曼、帶4捕 葉君璋一一解析原因

相關新聞

中職／不死三振撈3分 龍季後挑戰賽開張

彷彿風屬性的鋼龍，昨天在颳風下雨的天母棒球場繳出6.1局失1分好投，加上中信兄弟隊首局的不死三振釀禍，讓味全龍隊打下3分...

中職／助龍隊續命 鋼龍：運氣站我們這邊

味全龍隊在季後挑戰賽背水一戰，今晚靠著雙洋投鋼龍先發6.1局、霸曼後援2.2局，以4：2擊敗中信兄弟隊，成功續命，鋼龍雖...

中職／助總釋疑3調度 王威晨有傷情、林書逸三振激增

中信兄弟隊受制於鋼龍、霸曼封鎖，以2：4輸給味全龍隊，未能在今天取得台灣大賽晉級門票，王威晨、林書逸、福來喜都在比賽中提...

中職／阿福要直球、吳哲源看錯 助總坦言不死三振致命

中信兄弟隊今天無緣收下台灣大賽門票，以2：4輸給味全龍隊，季後挑戰賽形成2勝1敗，第1局讓林智勝不死三振上壘，後續變成3...

圖輯／中職味全龍扳回一城 明洲際再戰中信兄弟

味全龍隊在晚上風雨中吞下續命丸，今天首局就以3分大局啟航，洋投鋼龍也繳出6.1局僅失1分優質先發，終場以4：2擊敗中信兄...

中職／狠角色來了！王維中扛第3戰先發 兄弟推泰樂把關

味全龍隊今天以4：2擊敗中信兄弟隊，在季後挑戰賽追成1勝2敗，第3戰回到洲際棒球場，雙方先發投手推出王維中、泰樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。