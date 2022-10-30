日職／盼望田中將大回歸 洋基球迷：你是真正的王牌

日籍球星「神之子」田中將大，2021開季前宣布離開大聯盟，回到日職母隊樂天金鷲，今年球季拿下9勝12敗、防禦率3.31，表現中規中矩。不過洋基在季後賽被橫掃的慘況，讓不少球迷希望這位「昔日王牌」的回歸。

洋基先前遭到太空人橫掃，直落四無緣美聯冠軍，沒想到田中將大只是發佈一條「早安」的推特，就引來洋基球迷留言，希望他可以回歸。有球迷認為自從田中將大離開洋基後，洋基在季後賽就打得很掙扎，並認為田中將大和柯爾(Gerrit Cole) 及塞佛里諾（Luis Severino）的組合將會勢不可擋。

有球迷認為田中將大是「真正的王牌」，其他球迷也紛紛表示「回來」、「拜託你回來」、「我們很愛你」、「回來吧！將大」。

田中將大2014年帶著24勝0敗、防禦率1.27的超狂戰績加盟洋基隊，入隊後表現也不俗，不過2019年賽季開始表現就逐漸下滑，到了2020年球季結束，他未獲得續約後就決定重返日職，當初也引起了許多球迷的不滿，近年仍是有很多美國球迷相當喜愛他，推特時不時都會有留言期盼他的回歸。

田中將大在洋基7年來累計了78勝46敗、防禦率3.74。在季後總共出賽過10場，拿下5勝4敗、防禦率3.33。

おはよ👁👁✨ — 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) 2022年10月25日

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