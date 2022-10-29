中職／龍隊0勝2敗被聽牌 葉君璋：重點是贏3場

味全龍隊相隔23年重返季後賽，菜鳥居多的隊伍在首戰就遭到去年總冠軍中信兄弟隊震撼教育，如今以0勝2敗面臨背水一戰，總教練葉君璋認為：「重點不是輸幾場，是要贏3場，還有一點機會，繼續加油。」

龍隊先發投手布里悍只投1.2局就失5分被KO，葉君璋表示，布里悍表現跟平常沒有差太多，主要是安打集中在同一局，加上一個界外球失誤，以中信這樣的強隊來說，幾乎在那局就定勝負了。

布里悍投球模式是否被抓到？葉君璋指出，布里悍控球不錯，當太刻意做某些配球時，反而會被抓到，這樣情況在季後賽很常見，例行賽表現好的投手自然會被研究，「這場跟前一場對兄弟幾乎是複製貼上，包括界外高飛球也是。」

而龍隊後來動用6名牛棚投手才把比賽投完，合計僅再失1分，葉君璋表示，對明天投手調度不影響，反而剛好有機會讓年輕投手體驗高張力下投球，如果接下來還有機會，對球隊滿有利。

開打前龍隊已經先讓1勝，如今再吞敗變成被聽牌，葉君璋認為不需要再額外叮嚀球員，「要打進總冠軍戰，重點不是你輸幾場，是要贏3場球，至少還有一些機會，繼續加油。」

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