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中職／為大場面而生！獨居兩項大賽最年輕紀錄 岳政華沒想過
宛如為大賽而生，中信兄弟隊岳政華繼總冠軍賽最年輕開轟紀錄後，今晚在洲際球場開轟後，又以21歲又273天的年紀，創下季後挑戰賽最年輕開轟紀錄，也幫助球隊以6：2擊敗味全龍隊。
兄弟今天在2局下攻下5分大局，4局下換岳政華獨秀，從郭郁政手中敲出陽春砲，不到22歲的年紀，超越原本統一獅楊家維於2018年寫下的23歲80天紀錄。
岳政華表示，前兩打席沒有打好，第一次在季後賽扛第一棒，打起來有點綁手綁腳，後來隊友、教練都提醒自己，不要受到季後賽氣氛影響，才慢慢調整回來，「第3個打席就是心情保持簡單，把球打得扎實就好。」
結果那一球飛過右外野全壘打牆，岳政華在總冠軍賽、季後挑戰賽都成為最年輕開轟球員，2020年他就曾在總冠軍賽以19歲又277天的年紀擊出全壘打，岳政華表示：「沒想過要打全壘打，也不知道有這個紀錄。」
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