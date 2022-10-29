中職／德保拉9局完投+5分大局 助總有「氣勢說」

中信兄弟隊今晚以6：2擊敗味全龍隊，先發投手德保拉完投9局，加上2局下的5分大局贏下比賽，總教練林威助認為，決戰短期賽重要的是「氣勢」，中間一度考慮是否讓德保拉休息，也是因為氣勢讓他完投。

德保拉今天用球數不多，投完9局只用了105球，不過在沒有完封機會下讓德保拉繼續投，林威助表示，確實有想過是否讓德保拉先休息，「但一個氣勢，像是最後郭天信打全壘打，如果之後氣勢起來也滿危險，這種比賽就是戰戰兢兢。」

2局下兄弟靠著單局6支安打、1次四壞保送攻下5分，林威助也認為當下就是一個氣勢，「策略選手都滿清楚，只要抓到機會，第2局那個串連、保送，製造一個大局，是今天的關鍵。」助總也指出，後面也有安打，但是就沒辦法將跑者送回來。

德保拉則表示，在備戰季後賽時跟捕手福來喜做了很多討論，因此今天主攻對手外角，也有根據左右打不同，去攻擊好球帶兩側，才能解決打者。

雖然前4局完全封鎖，但德保拉在5局上被敲2安掉1分、9局上挨了郭天信一發陽春砲，德保拉指出，郭天信是在瞄準曲球，結果丟曲球被鎖定到才挨轟，「他們是很好的球隊，有很多好球員，不意外今年他們打進季後賽，明年也會有機會。」

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