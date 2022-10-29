快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉9局完投+5分大局 助總有「氣勢說」

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒季後挑戰賽第一戰，中信兄弟隊先發投手德保拉對味全龍隊9局完投失2分，搶下勝利。記者黃仲裕／攝影
中華職棒季後挑戰賽第一戰，中信兄弟隊先發投手德保拉對味全龍隊9局完投失2分，搶下勝利。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今晚以6：2擊敗味全龍隊，先發投手德保拉完投9局，加上2局下的5分大局贏下比賽，總教練林威助認為，決戰短期賽重要的是「氣勢」，中間一度考慮是否讓德保拉休息，也是因為氣勢讓他完投。

德保拉今天用球數不多，投完9局只用了105球，不過在沒有完封機會下讓德保拉繼續投，林威助表示，確實有想過是否讓德保拉先休息，「但一個氣勢，像是最後郭天信打全壘打，如果之後氣勢起來也滿危險，這種比賽就是戰戰兢兢。」

2局下兄弟靠著單局6支安打、1次四壞保送攻下5分，林威助也認為當下就是一個氣勢，「策略選手都滿清楚，只要抓到機會，第2局那個串連、保送，製造一個大局，是今天的關鍵。」助總也指出，後面也有安打，但是就沒辦法將跑者送回來。

德保拉則表示，在備戰季後賽時跟捕手福來喜做了很多討論，因此今天主攻對手外角，也有根據左右打不同，去攻擊好球帶兩側，才能解決打者。

雖然前4局完全封鎖，但德保拉在5局上被敲2安掉1分、9局上挨了郭天信一發陽春砲，德保拉指出，郭天信是在瞄準曲球，結果丟曲球被鎖定到才挨轟，「他們是很好的球隊，有很多好球員，不意外今年他們打進季後賽，明年也會有機會。」

德保拉 郭天信 林威助

延伸閱讀

中職／賞味全龍震撼教育！德保拉9局完投失2分 兄弟季後賽聽牌

中職／兄弟好消息！ 王威晨、江坤宇、林書逸全先發

中職／錯失延長賽拚安打？郭天信戳破盲點剛好打5輪

中職／不抓放「讓1勝就讓1勝」 郭天信討厭輸的感覺

相關新聞

中職／龍隊0勝2敗被聽牌 葉君璋：重點是贏3場

味全龍隊相隔23年重返季後賽，菜鳥居多的隊伍在首戰就遭到去年總冠軍中信兄弟隊震撼教育，如今以0勝2敗面臨背水一戰，總教練...

黑豹旗／賽事開打192隊參賽 平鎮挑戰4連霸

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入10周年，以「敢夢Dream Big」作為年度主軸，昨天在天母棒球場開幕，衛冕軍平鎮...

黑豹旗／「臺灣甲子園」第十年 勉學生勇於接受挑戰

黑豹十年，敢夢未來！中國信託商業銀行冠名贊助「第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（29）日熱血開打，來自全臺22縣市...

中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量

中信兄弟隊在季後挑戰賽首戰搶下勝利，加上季冠軍保送的1勝，下一場贏球就可晉級總冠軍戰，兄弟推出本土投手吳哲源，比照去年封...

中職／德保拉完投 兄弟率先聽牌

在洲際球場1萬7216人見證下，中信兄弟隊讓相隔23年重返季後賽的味全龍隊上了一課震撼教育，先發投手德保拉9局完投壓制，...

中職／為大場面而生！獨居兩項大賽最年輕紀錄 岳政華沒想過

宛如為大賽而生，中信兄弟隊岳政華繼總冠軍賽最年輕開轟紀錄後，今晚在洲際球場開轟後，又以21歲又273天的年紀，創下季後挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。