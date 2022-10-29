快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟投手吳哲源。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
中信兄弟投手吳哲源。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

中信兄弟隊在季後挑戰賽首戰搶下勝利，加上季冠軍保送的1勝，下一場贏球就可晉級總冠軍戰，兄弟推出本土投手吳哲源，比照去年封王劇本，總教練林威助考量有兩點，一是對味全龍隊壓制力，二是今年整體表現穩定。

季後挑戰賽兄弟今天在洲際主場以6：2擊敗味全龍隊，明天兩隊移師天母球場，背水一戰的龍隊推出外籍投手鋼龍，兄弟則一反外界預期的泰樂，而是由吳哲源先發，兄弟去年總冠軍賽也是第一戰德保拉先發、第二戰土投呂彥青應戰。

林威助表示，開打前有討論過，贏球後的先發投手有幾位人選，而今天賽後重新討論，「最後結果是哲源，他在今年對味全龍壓制不錯，也是生涯年，丟得滿穩定，明天期待他有好表現。」

吳哲源則表示：「教練給我這個任務，我就全力以赴去幫助球隊，保持平常心，每一場比賽、每一個PLAY都拿出最好的態度。」

吳哲源今年先發、後援兩頭跑，光是先發也出賽了15場，累計120局投球，防禦率僅2.85，今年對戰味全龍隊4場先發、4場後援，拿下2勝0敗，防禦率3.77，球季後段對龍隊三場登板都是優質先發，最近一場更是7局無失分的好投。

味全龍 吳哲源 林威助 中信兄弟

延伸閱讀

中職／吳哲源自評不可思議 出身素人球隊希望進中華隊

中職／改變命運那一天 吳哲源、呂彥青放在能贏的位置

中職／吳哲源11勝貢獻大 林岳平看好是年度MVP有力人選

中職／吳哲源11連勝近10年最強 兄弟淘汰悍將降到M5

相關新聞

中職／龍隊0勝2敗被聽牌 葉君璋：重點是贏3場

味全龍隊相隔23年重返季後賽，菜鳥居多的隊伍在首戰就遭到去年總冠軍中信兄弟隊震撼教育，如今以0勝2敗面臨背水一戰，總教練...

黑豹旗／賽事開打192隊參賽 平鎮挑戰4連霸

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入10周年，以「敢夢Dream Big」作為年度主軸，昨天在天母棒球場開幕，衛冕軍平鎮...

黑豹旗／「臺灣甲子園」第十年 勉學生勇於接受挑戰

黑豹十年，敢夢未來！中國信託商業銀行冠名贊助「第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（29）日熱血開打，來自全臺22縣市...

中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量

中信兄弟隊在季後挑戰賽首戰搶下勝利，加上季冠軍保送的1勝，下一場贏球就可晉級總冠軍戰，兄弟推出本土投手吳哲源，比照去年封...

中職／德保拉完投 兄弟率先聽牌

在洲際球場1萬7216人見證下，中信兄弟隊讓相隔23年重返季後賽的味全龍隊上了一課震撼教育，先發投手德保拉9局完投壓制，...

中職／為大場面而生！獨居兩項大賽最年輕紀錄 岳政華沒想過

宛如為大賽而生，中信兄弟隊岳政華繼總冠軍賽最年輕開轟紀錄後，今晚在洲際球場開轟後，又以21歲又273天的年紀，創下季後挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。