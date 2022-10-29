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中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量
中信兄弟隊在季後挑戰賽首戰搶下勝利，加上季冠軍保送的1勝，下一場贏球就可晉級總冠軍戰，兄弟推出本土投手吳哲源，比照去年封王劇本，總教練林威助考量有兩點，一是對味全龍隊壓制力，二是今年整體表現穩定。
季後挑戰賽兄弟今天在洲際主場以6：2擊敗味全龍隊，明天兩隊移師天母球場，背水一戰的龍隊推出外籍投手鋼龍，兄弟則一反外界預期的泰樂，而是由吳哲源先發，兄弟去年總冠軍賽也是第一戰德保拉先發、第二戰土投呂彥青應戰。
林威助表示，開打前有討論過，贏球後的先發投手有幾位人選，而今天賽後重新討論，「最後結果是哲源，他在今年對味全龍壓制不錯，也是生涯年，丟得滿穩定，明天期待他有好表現。」
吳哲源則表示：「教練給我這個任務，我就全力以赴去幫助球隊，保持平常心，每一場比賽、每一個PLAY都拿出最好的態度。」
吳哲源今年先發、後援兩頭跑，光是先發也出賽了15場，累計120局投球，防禦率僅2.85，今年對戰味全龍隊4場先發、4場後援，拿下2勝0敗，防禦率3.77，球季後段對龍隊三場登板都是優質先發，最近一場更是7局無失分的好投。
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