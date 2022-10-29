中職／賞味全龍震撼教育！德保拉9局完投失2分 兄弟季後賽聽牌

中華職棒季後挑戰賽第一場，中信兄弟隊就在洲際主場給味全龍隊上了一課震撼教育，先發投手德保拉9局失2分好投，加上一波5分大局，以6：2搶下勝利，加上季冠軍享有的1勝優勢，在4戰3勝制的比賽中已經聽牌。

兄弟在2局下攻陷龍隊先發投手布里悍，開局3支安打加上1次四壞球，先得1分，接下來福來喜滾地推進1分打點、岳東華二壘安打也1分打點，2出局二、三壘有人局面，江坤宇的界外飛球因對手溝通失誤獲得續命機會，結果補上一支安打，讓兄弟再添2分。

4局下換岳政華獨秀，在1好3壞的球數優勢下，從郭郁政手中敲出陽春砲，21歲又273天的年紀，創下季後挑戰賽最年輕開轟打者的新紀錄，原紀錄是統一獅楊家維於2018年10月22日第4戰，當時他23歲80天。

兄弟先發投手德保拉開賽連續解決12人次，直到5局上才被林智勝敲出二壘安打，隨後又被谷德溫敲安，接著陳品捷滾地球造成雙殺，雖然丟掉1分但也化解危機，接下來直到9局上才被郭天信轟出一發右外野全壘打再次掉分。

德保拉總計以105球投完9局，被敲出3支安打，有7次三振、沒有保送，完全壓制相隔23年再次闖進季後賽的味全龍隊。

中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行季後挑戰賽，味全龍先發投手布里悍主投1又3分之2局失5分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟啦啦隊成員短今（右二）與希希（右一）先在新莊應援中信特攻，一結束後馬上直奔台中加入棒球應援的行列。記者黃仲裕／攝影

中華職棒季後挑戰賽今天在台中洲際棒球場開打，味全龍隊與中信兄弟隊之戰，全場湧進1萬7216人。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟第一棒岳政華以21歲又273天的年紀創下季後賽最年輕全壘打紀錄。記者黃仲裕／攝影

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