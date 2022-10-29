中職／洲際17216人進場寫季後賽新高 原紀錄也有兄弟

中華職棒季後挑戰賽今天在台中洲際棒球場開打，引爆黃潮，全場湧進1萬7216人，雖然未達成2萬人滿場，但已經創下季後挑戰賽史上進場人數新高。

季後挑戰賽今年由中信兄弟隊對上味全龍隊，兄弟先手握一勝，第一場在洲際舉行，第二場則移師天母球場，兩場預計都會吸引破萬人進場。

第一場的兄弟主場不僅成為史上第4場破萬人進場的季後挑戰賽，更寫下進場人數新紀錄，超越2008年季後挑戰賽第2戰在澄清湖球場的1萬3109人，該年兄弟象以3連勝橫掃LaNew熊隊。

另外2次破萬人場次，分別是2008年第3戰在天母球場的1萬500人、2018年統一獅對富邦悍將隊第3戰在新莊球場的1萬772人，2008年第3戰至今仍是唯一一次滿場紀錄。 中華職棒季後挑戰賽今天在台中洲際棒球場開打，味全龍隊與中信兄弟隊之戰，全場湧進1萬7216人。記者黃仲裕／攝影

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