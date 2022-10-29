黑豹旗／才領完三連霸錦旗 平鎮開幕戰22分差扣倒屏榮

2022年第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今日天母棒球場開打，開幕戰由3連霸的桃園市平鎮高中出戰屏東縣屏榮高中，結果是22：0、3局提前結束的壓倒性勝利，朝衛冕踏出第一步。

中信盃黑豹旗在2013年舉辦第一屆賽事，今年進入第10年，本屆共有192隊，「女黑豹」人數更創新高，共有111名女球員、7名女教練參賽。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒在開幕典禮上表示，勉勵球員全力以赴、享受比賽，不要害怕挑戰、失敗與挫折，勇敢面對，不管輸贏都可以學習到團結、永不放棄、我為人人為我的運動精神，對未來的人生有很大的幫助。

教育部體育署代理署長林騰蛟也期許選手展現最佳實力，在中信盃黑豹旗賽事上，為自己為學校爭取最好的佳績，也鼓勵還沒有加入的學校，用社團的方式來報名。

中國信託銀行副董事長詹庭禎則表示，192支球隊只有一支冠軍隊，輸球的隊伍可以帶走球場的紅土，作為在中信盃黑豹旗爭戰的紀念，成為將來再次挑戰的未來養分，期盼選手盡力拼搏，為自己留下最美最熱血的回憶。

賽前開幕式中，辜仲諒代表頒發3連霸的冠軍錦旗給予平鎮高中，還特別致贈紀念品給10位女黑豹代表，賽前選手宣誓儀式，更由士林高商的蘇筠惠代表宣誓，是繼2014年第2屆球員余品萱後，再度由女黑豹擔任球員宣誓代表。

而開幕戰平鎮高中就展現衛冕軍實力，光是1局下就打了整整3輪，靠著7支安打、13次四壞球、5次失誤，一口氣攻下22分，投手群則讓對手9上9下，3局相差超過20分，達成提前結束比賽分差。 2022年第十屆中信盃黑豹旗開打，中國信託銀行副董事長詹庭禎（左起）、中華棒協理事長辜仲諒、教育部體育署代理署長林騰蛟與開球捕手合照。圖／中華棒協提供 2022年第十屆中信盃黑豹旗開打，宣誓代表士林高商蘇筠惠。圖／中華棒協提供

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