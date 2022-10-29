快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍溝通失誤讓江坤宇續命 布里悍1.2局遭KO

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
季後挑戰賽第一戰，味全龍隊左外野手谷德溫（右）與游擊手張政禹溝通失誤。記者黃仲裕／攝影
季後挑戰賽第一戰，味全龍隊左外野手谷德溫（右）與游擊手張政禹溝通失誤。記者黃仲裕／攝影

左外野手谷德溫與游擊手張政禹的一次溝通失誤，讓中信兄弟江坤宇續命敲出2分打點安打，單局被打下5分的味全龍隊先發投手布里悍也提前退場，在季後挑戰賽首戰僅投1.2局，創下在中職生涯最短先發。

布里悍第1局讓兄弟打線三上三下，第2局卻遇到大亂流，開局3支安打加上1次四壞球，先掉1分，接下來福來喜滾地推進1分打點、岳東華二壘安打也1分打點。

布里悍好不容易解決岳政華抓到第2個出局數，然而二、三壘有人局面，先讓江坤宇敲出左外野界外高飛球，張政禹狂奔衝過頭、谷德溫來不及接球，江坤宇獲得續打機會，結果一棒敲出右外野安打，讓兄弟再添2分，加上下一棒王威晨也敲出安打，布里悍只好退場。

布里悍僅投1.2局，被敲6支安打、丟掉5分，在中職季後賽初登板留下難堪成績，而他生涯在中職例行賽兩個球季，單場最少也都有投滿4局，在例行賽創下最短局數。

季後挑戰賽第一戰，味全龍隊先發投手布里悍僅投1.2局，被敲6支安打、丟掉5分。記者黃仲裕／攝影
季後挑戰賽第一戰，味全龍隊先發投手布里悍僅投1.2局，被敲6支安打、丟掉5分。記者黃仲裕／攝影

布里悍 中職 江坤宇 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／兄弟好消息！ 王威晨、江坤宇、林書逸全先發

中職／不是桃猿不夠好 兄弟38戰28勝寫-7到+2逆襲稱帝

中職／江坤宇的手手還有點無法使力 先發難度高

中職／鄭凱文6局無失分7連勝 兄弟M1回主場拚拋彩帶

相關新聞

中職／龍隊0勝2敗被聽牌 葉君璋：重點是贏3場

味全龍隊相隔23年重返季後賽，菜鳥居多的隊伍在首戰就遭到去年總冠軍中信兄弟隊震撼教育，如今以0勝2敗面臨背水一戰，總教練...

黑豹旗／賽事開打192隊參賽 平鎮挑戰4連霸

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入10周年，以「敢夢Dream Big」作為年度主軸，昨天在天母棒球場開幕，衛冕軍平鎮...

黑豹旗／「臺灣甲子園」第十年 勉學生勇於接受挑戰

黑豹十年，敢夢未來！中國信託商業銀行冠名贊助「第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（29）日熱血開打，來自全臺22縣市...

中職／晉級戰吳哲源先發抗鋼龍 助總有兩點考量

中信兄弟隊在季後挑戰賽首戰搶下勝利，加上季冠軍保送的1勝，下一場贏球就可晉級總冠軍戰，兄弟推出本土投手吳哲源，比照去年封...

中職／德保拉完投 兄弟率先聽牌

在洲際球場1萬7216人見證下，中信兄弟隊讓相隔23年重返季後賽的味全龍隊上了一課震撼教育，先發投手德保拉9局完投壓制，...

中職／為大場面而生！獨居兩項大賽最年輕紀錄 岳政華沒想過

宛如為大賽而生，中信兄弟隊岳政華繼總冠軍賽最年輕開轟紀錄後，今晚在洲際球場開轟後，又以21歲又273天的年紀，創下季後挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。