中職／龍溝通失誤讓江坤宇續命 布里悍1.2局遭KO

左外野手谷德溫與游擊手張政禹的一次溝通失誤，讓中信兄弟隊江坤宇續命敲出2分打點安打，單局被打下5分的味全龍隊先發投手布里悍也提前退場，在季後挑戰賽首戰僅投1.2局，創下在中職生涯最短先發。

布里悍第1局讓兄弟打線三上三下，第2局卻遇到大亂流，開局3支安打加上1次四壞球，先掉1分，接下來福來喜滾地推進1分打點、岳東華二壘安打也1分打點。

布里悍好不容易解決岳政華抓到第2個出局數，然而二、三壘有人局面，先讓江坤宇敲出左外野界外高飛球，張政禹狂奔衝過頭、谷德溫來不及接球，江坤宇獲得續打機會，結果一棒敲出右外野安打，讓兄弟再添2分，加上下一棒王威晨也敲出安打，布里悍只好退場。

布里悍僅投1.2局，被敲6支安打、丟掉5分，在中職季後賽初登板留下難堪成績，而他生涯在中職例行賽兩個球季，單場最少也都有投滿4局，在例行賽創下最短局數。 季後挑戰賽第一戰，味全龍隊先發投手布里悍僅投1.2局，被敲6支安打、丟掉5分。記者黃仲裕／攝影

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