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中職／季後賽先領1敗不陌生 龍隊葉總擅長逆轉秀

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒季後挑戰賽，味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影
中華職棒季後挑戰賽，味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊今年挺進季後挑戰賽，但先帶著1敗劣勢，總教練葉君璋笑說，自己球員時期第1場也都沒贏過，但也是很好的經驗，2016年帶領義大犀牛隊時也是先敗2場。

2016年葉君璋是義大犀牛隊總教練，雖然先輸2場，但以4連勝完成逆轉奪冠戲碼，當時對手中信兄弟隊，在今年也是龍隊季後賽對手。

葉君璋認為，這兩次率領不同球隊打進季後賽，但差別不會太大，「季後賽氣氛不同，球員也都會更想表現，球員的心態都是一樣的，不過例行賽都打了120場，現在也不用特別交代什麼。」

球員時期，葉君璋在1998年、1999年都參與過季後挑戰賽，當時龍隊都先輸1場，後來在3戰2勝賽制下連贏兩場挺進冠軍賽，也順利封王，葉總表示，當時感覺季後賽就像打國家隊，比例行賽更有每一場都要贏的感覺。

葉君璋 義大犀牛 中信兄弟

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