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梅花旗／沙子宸好投國體搶勝 東大游騰堯後援勝

中央社／ 台北29日電

梅花旗全國大學棒球賽國立體大今天與高雄大學交手，國立體大沙子宸先發5局無失分，率隊以1比0拿勝；台東大學U23世界盃國手游騰堯後援3局穩守，率隊延長賽1比0擊敗嘉南藥理、晉8強。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽國立體大今天與高雄大學交手，國立體大派出也被看好有旅外實力的投手沙子宸先發，沙子宸開賽連抓5個出局數，才讓對手靠著保送上壘，但沒有失分。

沙子宸今天總計投5局被敲2支安打，投出6次三振、1次保送，無失分，最快球速144公里；辛俊昇後援投2局，被敲2支安打，投出3次三振，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

國立體大1局就有攻勢，靠著范育銓三壘打、送回球隊致勝分，國立體大拿下2連勝、晉級8強。

台東大學今天與嘉南藥理大學交手，兩隊正規7局打完都沒有拿下分數，突破僵局制延長賽第8局，台東大學靠著接連滾地球跑回致勝分。

台東大學陣中投手游騰堯是今年U23世界盃棒球賽國手，今天後援登板，投3局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，球隊拿勝晉級8強，游騰堯為勝投。

棒球 梅花旗

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