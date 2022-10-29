中職／去年在家看電視 宋晟睿初嘗季後賽滋味很期待

去年在家看著電視裡中信兄弟隊封王，宋晟睿今年終於親自體驗高張力賽事，生涯首度獲選進入季後賽名單，宋晟睿了解自己的角色定位，以平常心面對。

去年沒被選進名單，宋晟睿可以理解，「是有點可惜，但那時候也知道自己狀況不好，打擊陷入低潮。」今年被帶進季後賽，宋晟睿感謝教練團給予機會，「給我的任務就是守備、跑壘，今年就專注在這點。」

至於上場投球，宋晟睿苦笑說：「盡量不要，希望比賽順順利利，如果上去投，通常是比較不好。」

2020年被選進中信兄弟，宋晟睿該年是在南港中信園區跟著球迷一起看冠軍賽，連續兩年透過螢幕，今年獲得機會，他說：「無論誰都會期待，可以學到更多經驗，在高張力的賽事中怎麼調整自己。」

準備迎接生涯第一次季後賽，宋晟睿說：「好像沒有比例行賽緊張，現在就是把心靜下來，平常心去面對。」今年中信兄弟共有宋晟睿、李吳永勤、王奕凱、黃韋盛4人首次打季後賽。

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