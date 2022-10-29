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中職／去年總冠軍MVP先板凳 詹子賢：下去就是輸贏
中華職棒季後挑戰賽今天開打，攤開先發名單，去年總冠軍賽MVP詹子賢先在板凳待命，他自己是不在意，「球隊順了就好，不用說誰一定先發，照球隊順的方向去走。」
味全龍隊壓出右投布里悍，右打的詹子賢本季對右投打擊率2成69，對戰布里悍5打數敲出2支二壘安打，表現相當不錯，他認為自己對左投、右投的想法都差不多，「對方右投居多，也都是很好的投手。」
進入季後賽，詹子賢認為，比賽強度會更強，傳球更快、跑壘更快的情況下，守備上可能無形失誤會比較多，而失誤多的球隊，贏球機率就比較小。
雖然去年在總冠軍賽有好表現，詹子賢認為，每個人的調整方式不同，運氣佔了滿大成分，「可能之前狀況不好，就要找些輔助的方式幫助自己，如果狀況好也要維持。」
被安排在板凳待命，詹子賢也要準備好，「下去就是輸贏的場面，緊張也還是會，打這個比賽一定會緊張，但就是看臨場怎麼調適。」
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