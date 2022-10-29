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中職／兄弟好消息！ 王威晨、江坤宇、林書逸全先發

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
江坤宇在季後賽挑戰賽首戰回歸先發！ 聯合報系資料照
江坤宇在季後賽挑戰賽首戰回歸先發！ 聯合報系資料照

中信兄弟隊有好消息，賽前傳出傷勢問題的王威晨江坤宇、林書逸，今天全數先發，在季後挑戰賽第一戰沒有缺席。

江坤宇被觸身球打中右手腕，王威晨、林書逸則是腳部還有些不舒服，到昨天還未百分百恢復，總教練林威助今天賽前表示，要看今天打擊、守備練習後的狀況才能確認，「今天是重要的比賽，大家一定都想要上場，但如果身體不允許還是要換。」

而根據先發打序，中信兄弟隊做出決定，三人照樣先發，江坤宇第二棒游擊手、王威晨第三棒三壘手、林書逸第七棒右外野手。

短期賽事，林威助對於牛棚安排保持彈性，9局關門李振昌、呂彥青都是人選，會視對戰、近況去安排，李吳永勤也不會只是1人左，「1人左、1局左、2局左、3局左，都有可能，狀況好就投下去。」

今天洲際球場保底1萬5千名球迷進場觀戰，比例行賽更熱烈的氣氛下，林威助相信球員也會緊張，「這是難得的經驗，能夠突破的話，對自己、對國際賽都有幫助，要挑戰自己。」

江坤宇 王威晨 林威助

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