中職／徐若熙談復健進度 隊友笑稱：要160公里了

味全龍投手徐若熙中職初登板起就有吸睛表現，因手肘不適今年7月動刀，預計12月可開始傳接球，開完刀隊友開玩笑說：「完蛋了要投破160公里」也讓他慢慢釋懷，盼健康回到場上。

中華職棒味全龍隊投手徐若熙2021年3月中職生涯初登板就很吸睛，首戰投3.2局飆出11次三振，生涯前3場出賽飆出26次三振、改寫中職本土投手紀錄；徐若熙2021年球季20場出賽（19場先發），戰績3勝7敗、防禦率3.11。

徐若熙今年1月開始感覺到手肘不舒服，從一開始用強化肌群的方式希望改善，後來接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，打完3次PRP還是不舒服時，「當時內心就有底了，差不多要去開刀了」，7月接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術。

徐若熙今天到天母棒球場看參加黑豹旗青棒賽的平鎮高中學弟，也透露近期復健進度，他表示目前還在接球、跑體能，預計12月可以開始傳接球，順利的話最快明年下半季可以回到場上。

徐若熙表示，剛開始對於是否開刀也有遲疑和抗拒，開完刀帶著護具到球場，隊友都開玩笑說：「完蛋了，要投到160公里了，以後不要跟我傳接球、太快了」，雖然是玩笑話，但不是沮喪的話、也有被安慰到。

徐若熙表示，復健有遇到一些問題，就會請教有經驗的學長羅嘉仁、森榮鴻等人，他們也會鼓勵慢慢來，照著防護員給的課表。

「接受他」，徐若熙已經調適好心情，他也笑說現在還是會手癢，開刀手還不能開始投球，只能認真用左手投球，還笑說：「我左手丟得蠻準的喔！」旅外還是目標，但徐若熙不心急，一步一步慢慢來，希望健康回到場上。

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