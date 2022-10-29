中職／林襄輸了！樂天女孩桌曆銷量曝光 「地表最正啦啦隊女神」擠下她奪冠

樂天啦啦隊女神林襄憑著亮麗外型與姣好身材，受到大批粉絲喜愛，近來人氣飆升，甚至紅到日本去。日前她推出寫真集，一出來就立刻秒殺、完售，銷量十分驚人。不過有人發現，最近樂天推出的桌曆寫真預購銷量，林襄卻跌出冠軍寶座，而是由「地表最正啦啦隊女神」封號的她奪下冠軍。

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls 樂天女孩」的2023年個人寫真桌曆，26日開始預購，包含了25名啦啦隊員，其中大家都猜測人氣最高的林襄會率先售完，沒想到根據28日PTT啦啦隊版統計，目前冠軍是有「地表最正啦啦隊女神」封號的Yuri（陳怡叡）拿下，

根據統計，前五名分別為Yuri（剩餘118本）、林襄（剩餘309本）、籃籃(剩餘359本)、孟潔（剩餘635本）、菲菲（剩餘670本），讓許多網友很訝異，認為林襄跌出冠軍寶座實在太意外，因為之前的推出寫真集，都是秒殺完售。

事實上有內行人透露，其實本來是林襄領先，後來才被Yuri追上，Yuri外型亮眼，長期在啦啦隊的體能訓練下，也保持著苗條身材。近期常受邀上節目，曝光度增加，加上又有參加人氣綜藝節目「全明星運動會第四季」，展現了不同的風貌，因此意外再圈粉，另外也參與了不少續劇演出，前途備受看好。

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