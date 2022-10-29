中職／首戰預售1萬5千張 洲際季後賽首度破萬

中華職棒季後挑戰賽今天開打，中信兄弟隊與味全龍隊要在台中洲際棒球場交手，預售票已達15000張，是洲際球場季後賽第一次破萬人，若能挑戰2萬人滿場成功，將是聯盟季後賽史上第二次。

兄弟球團表示，季後挑戰賽首戰目前預售15000張球賽門票，邀請全台灣百萬象迷一起來到洲際球場，為猛象應援，另外今、明天南港中國信託金融園區也有現場轉播供北部象迷一起參與，明天移師天母球場之戰，台中市府前有超大螢幕直播。

中職季後挑戰賽史上只有3次人數破萬，分別是2008年第二戰澄清湖、第三戰天母、2018年第三戰新莊，今天洲際球場將是第四次，其中僅2008年第三戰天母球場曾締造滿場紀錄；而洲際球場在2017年挑戰賽2場賽事都未破萬，今年是第一次。

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