中職／感謝悍將延續生涯 王勝偉獲獎自評還不到滿分

王勝偉突破年齡框架，以38歲高齡撐起富邦悍將隊游擊防線，今天確定獲選東山再起獎，他感謝悍將球團給予他延續生涯的機會，自評今年表現還不到100分，期許來年繼續努力。

王勝偉生涯效力中信兄弟（含兄弟象隊）14年，2021年在一軍僅剩5場出賽機會，未被帶進總冠軍賽，讓他決心尋覓其他舞台，自請放在60人名單之外，選擇投入悍將隊證明自己。

王勝偉成為悍將隊游擊堅若磐石的解答，全季共在游擊出賽95場，以2成98打擊率敲出96安，可惜在球季尾聲確診必須脫離戰線，錯過繼2016年後再寫單季百安。

本季東山再起獎被視為3雄相爭，林智勝、胡金龍也是競爭者，王勝偉先前受訪就曾坦言非常想要這座獎項，今天如願到手。

王勝偉得知消息後表示，「感謝富邦球團，很高興也很開心能夠加入球隊，給我繼續延續棒球生涯的機會，也感謝教練團肯定，還有悍將隊友們和全體隊職員的一起努力，還有各位媒體朋友和所有的工作人員對我的照顧及指教。」

他提到，第一時間聽到消息很興奮、很訝異，因為心中本來覺得3人都有機會，「在等待的時間很緊張，得知消息之後真的驚喜。」回顧今年賽季，他說：「能拿到這個獎是對自己這個球季所有經歷和成長的肯定，今年對自己表現還不到100分，希望明年能和隊友們一起努力，繼續加油，朝更好的成績邁進。」

商品推薦