中職／9屆游擊金手套未老 王勝偉獲選東山再起獎

中職聯盟今天公布本屆東山再起獎得主，由富邦悍將隊老將王勝偉脫穎而出，已屆38歲的他在攻守兩端穩定軍心，不吝於向後輩傳承經驗，獲聯盟表彰為2022年中華職棒「東山再起獎」。

東山再起獎於2017年增設，並非常設獎項，而是在球季結束後由聯盟評選是否有符合資格的球員，首年從缺後，2019年潘威倫、2020年高國輝獲選、2021年官大元，王勝偉成為史上第4位獲獎選手、野手第2人。

王勝偉2006年代訓選手選秀會獲兄弟象隊第一輪指名，2008年開始在一軍出賽，新人年起連續兩年獲得盜壘王獎項，並於2013、2017年再度以卓越壘間破壞力問鼎盜壘王；生涯起步守備位置就是游擊手的他，頻繁於中線防區上演精采美技，2008、2010至2012、2014至2017、2019年9度獲頒游擊金手套，締造各一次三連霸、四連霸，堪稱中職游擊守備教科書。

隨著年歲增長，2020年兄弟傾向內野布局換血，王勝偉春訓期間調整不及，首度開季未選入一軍名單，加上超級新人江坤宇驚奇表現，「王拔」出賽數銳減，隔年更只在一軍出賽5場，季末向球隊自請不放進60人名單，王勝偉得以自由身尋求新的舞台，最後前往悍將延續選手生涯。

本季王勝偉95場出賽繳出96安打、12盜壘、打擊率0.298和游擊守備率0.963，兩度獲選單場MVP，證明自己「東山再起」。

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