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梅花旗／林振瑋先發飆154公里 率文化晉級8強

中央社／ 台北28日電
梅花旗全國大學棒球錦標賽開打，文化大學與輔仁大學28日交手，文化派出身高203公分、U23世界盃棒球賽國手林振瑋先發，投4局無失分、最快球速154公里，率隊以1比0拿勝、晉級8強。圖為10月11日林振瑋在U23代表隊練球畫面。 中央社
梅花旗全國大學棒球錦標賽開打，文化大學與輔仁大學28日交手，文化派出身高203公分、U23世界盃棒球賽國手林振瑋先發，投4局無失分、最快球速154公里，率隊以1比0拿勝、晉級8強。圖為10月11日林振瑋在U23代表隊練球畫面。 中央社

梅花旗全國大學棒球錦標賽文化大學今天與輔仁大學交手，文化派出身高203公分的投手林振瑋先發，總計投4局無失分、最速154公里，率隊以1比0拿勝、晉級8強。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽25日開打，總計22支球隊參賽，今年改打7局制、比賽採單敗淘汰賽制。

文化大學首戰擊敗吳鳳科大，今天與輔仁大學在台體大棒球場交手，文化大學派出今年U23世界盃棒球賽國手林振瑋先發，林振瑋身高203公分、在U23世界盃飆出生涯最速159公里。

林振瑋今天對輔仁大學先發，首局1人出局後出保送、跑者靠著捕逸上到二壘，接著投出三振、讓打者敲出二壘方向滾地球出局，沒有失分。

林振瑋2局讓打者3上3下，3局2人出局後被敲出安打，三振抓到第3個出局數，4局續投雖被敲出2支安打、投出1次保送，穩守不失分，5局被首名敲出安打後退場。

林振瑋今天總計用57球投4局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送、無失分，好投壓制，球隊拿下勝利、林振瑋為勝投。

文化2局靠著保送、暴投、滾地球跑回唯一1分拿勝晉級8強，8強將與南華大學交手，文化大學是梅花旗常勝軍，前3屆都有晉級4強，2019、2020年完成2連霸，去年與開南大學並列季軍。

林振瑋 棒球

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