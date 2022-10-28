中職／杜福明加入台鋼雄鷹任球探 盼挖掘「鷹雄豪傑」

中職台鋼雄鷹隊今天公告杜福明加入擔任球探，球團期待借重杜福明的經驗和慧眼，為球隊補進更多「鷹雄豪傑」。

台鋼雄鷹隊成為中華職棒第6隊，一開始球探部門有林聿文、鄭漢禮，鄭漢禮後來轉任投捕教練，台鋼今天公告，延攬杜福明加入擔任球探。

台鋼雄鷹今天公告，杜福明擁有豐富職棒、基層執教資歷，曾擔任多年職棒隊球探，網羅不少潛力好手，2019年也是世界12強棒球賽中華隊情蒐小組一員，棒球生涯大多在南台灣發展，還曾擔任澄清湖棒球場場長，將再度回到高雄在地球隊服務。

球團希望借重其教練、球探等豐富經驗與獨特慧眼，而杜福明也期許能為球隊補進更多「鷹雄豪傑」。

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