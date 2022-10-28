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中職／布里悍扛首戰0壓力 誇自家打線更優
中華職棒季後挑戰賽明天開打，兩隊公布先發投手，中信兄弟不意外的押出「雙冠王」德保拉，味全龍隊派出布里悍，布里悍說：「感謝教練團相信我。」
第一戰沒有選擇對戰數據更好的鋼龍，總教練葉君璋解釋原因時顯得神秘，僅說：「沒什麼考量，就是布里悍。」還開玩笑說：「從例行賽第一場就決定，季後賽第一場是他。」
被指派扛起第一戰先發，布里悍表示：「很興奮，感謝教練團相信我，這是味全龍隊相隔23年重返季後賽，又是一定要贏的比賽，我會全力以赴、做到最好。」
雖然球隊已經先以1敗落後，但布里悍認為不會感到壓力，「我能做的就是拉長局數、壓低失分，讓球隊有機會取得領先。」
布里悍大賽經驗不少，最近一次是2020年效力韓職培證英雄隊時，在季後賽外卡戰對上LG雙子隊，他表示，在張力大的比賽中投球會很亢奮，明天相信也是一樣情況，「會有滿場的觀眾、更熱烈的氣氛。」
布里悍今年球季對中信兄弟隊5場先發拿下2勝2敗，防禦率4.25，10月20日最後一次對兄弟更是投5局被打5分，他表示：「兄弟打線實力很平均，但我們的更好。」
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