中職／兄弟德保拉打頭陣 龍隊先推布里悍

中華職棒季後挑戰賽明天開打，今天下午先發投手在官網公布，中信兄弟隊派出「雙冠王」德保拉，味全龍隊則壓出布里悍，而非對戰數據更好的鋼龍。

德保拉是兄弟陣中王牌，今年拿下14勝、投出158次三振，兩項數據都是聯盟最好，防禦率2.44也僅落後樂天桃猿隊黃子鵬，本季對戰龍隊防禦率更僅2.22，加上在洲際主場成績是8勝1敗、防禦率2.28，扛第一戰相當合理。

而龍隊先發洋投中，鋼龍對戰兄弟防禦率2.63、4勝2敗，成績最優，不過第一戰選擇讓布里悍先上，他在本季對戰兄弟5場先發拿下2勝2敗，防禦率4.25，10月20日最後一次對兄弟更是投5局被打5分。

鋼龍主客場表現差異或許是原因，季後挑戰賽第一場在台中洲際球場，第二場才回到龍隊天母主場，而鋼龍本季在洲際球場4場先發是1勝1敗、防禦率6.23，天母球場則是4勝1敗、防禦率2.25。 中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行例行賽，味全龍先發投手布里悍主投4局無失分。記者黃仲裕／攝影

商品推薦