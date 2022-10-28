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中職／進季後賽不容易 林智勝勉小龍：好好珍惜、享受大賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
季後挑戰賽前一天，味全龍隊在天母球場練習，「大師兄」林智勝熱身中。記者蘇志畬／攝影
季後挑戰賽前一天，味全龍隊在天母球場練習，「大師兄」林智勝熱身中。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊在9月中曾遇到一波9連敗，如今順利挺進季後挑戰賽，那段經驗反而成為重要養分，「大師兄」林智勝說：「能打季後賽不簡單，好好珍惜，你不知道下一次是什麼時候。」

林智勝生涯打過9次總冠軍賽（46場），最近一次就是去年以中信兄弟隊身份出賽，不過只打過1次季後挑戰賽，就是在2008年，林智勝印象還很深刻，「就是被恰恰（彭政閔）打三響砲，然後輸掉了。」

雖然是龍隊季後賽加總冠軍賽經驗最豐富的球員，林智勝認為不需跟年輕球員說太多，「沒打過的球隊，說太多反而增加負擔，就是去享受大賽氛圍。」

回想起今年球隊的9連敗，林智勝認為，當時球隊努力要把起來，過程中心態都有很大成長，「輸球得失心也不會太重，知道自己要做什麼去幫助球隊贏球，心態改變大於技術，年輕人就是有衝勁，想做什麼就去做，從挫折中成長，才知道自己要加強什麼。」

林智勝也指出，年輕球員第一次打季後賽，一定會很興奮、怕自己表現不好，「這都難免，就加油吧。」

龍隊已經預先體驗過季後賽氛圍，10月20、21日在台中洲際球場連勝中信兄弟，當時黃衫軍看好能夠拋下彩帶，兩場都湧進上萬名球迷。

林智勝表示：「季後賽會更多人，我們打擊的時候全場鴉雀無聲，他們打擊的時候氣氛熱烈，這樣的氣氛，對球員說一定會緊張，明天會更不一樣，吶喊聲更大，就讓球員去體驗一下，如果能夠無視，那會更進步。」

龍隊成軍第二年打進總冠軍賽，林智勝鼓勵隊友好好把握這次機會，「球員一輩子可以打幾次季後賽？少之又少，遇到就好好珍惜。」

林智勝 味全龍

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