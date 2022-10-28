中職／季後賽選霸曼、帶4捕 葉君璋一一解析原因

迎戰季後挑戰賽，味全龍隊今天在天母球場練習，昨天公布的28人名單有不少特殊之處，總教練葉君璋今天一一解析，捨伍鐸選霸曼的原因是考量功能性，帶4名捕手則是增加調度空間。

龍隊昨天在洋投選擇題中，選擇了霸曼，葉君璋表示，第一點當然是功能性，霸曼可先發、可後援，第二點則是其他球隊對他相對陌生，上一場投球內容也不錯，「對方已經有1勝了，前兩場他的功能性會比較多。」

至於放棄跟隨整季的伍鐸，葉君璋也坦言是很艱難的決定，「今年貢獻非常大，我也跟他討論過，第一輪交給霸曼的選擇，他是成熟的球員，能夠理解。」

另外龍隊在短期賽事帶了4名捕手，吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、林辰勳以及蔣少宏，葉君璋解釋，吉力吉撈基本上會擔任指定打擊，等於是3名捕手，「捕手上使用會比較有變化，代打之類的，其他位置人選穩定，換人的機率不大，捕手這個位置反而有可能會有一些調度，要多準備人。」

年輕龍隊第一次打季後賽，葉君璋卻指出，今年球季尾聲球隊面臨9連敗，「那段時間跟之後，其實對我們來說就像是季後賽，就用一樣的方式去比，每一場對他們來說都很新鮮，都沒遇過，季後賽也是沒遇過的其中一樣。」 季後挑戰賽前一天，味全龍隊在天母球場練習，味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

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