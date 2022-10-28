中職／2隊無10轟打者 陳傑憲6轟就稱霸獅隊開心不起來

中職本季全壘打產量大減，不僅味全龍隊吉力吉撈．鞏冠僅用14轟就帶走獎盃，締造史上最低產全壘打王紀錄，5隊裡有2隊陣中全壘打王不到10轟，富邦悍將隊以范國宸的9轟為最多，統一獅隊的數據更離奇，陳傑憲的6轟稱霸隊內。

2020年4隊炸裂561轟後，隨著「不彈球」的啟用，全壘打全面減產，去年全聯盟共打下331轟，全壘打王為朱育賢的22轟，至少5隊都還有打者10轟以上；進入今年賽季，長程砲火繼續下修，僅剩252轟，共5人達雙位數，依序是鞏冠及林立的14轟、朱育賢11轟、林智勝及陳子豪10轟。

悍將、獅隊都沒有打者達陣單季10轟，陳傑憲不僅126安打為全隊最多，6轟、42分打點都稱霸獅營，這項數據體現獅隊今年傷兵滿營的慘狀之外，陳傑憲也點出一項事實。

陳傑憲表示，「的確啦！主力選手有傷情，但我覺得還是要有其他選手補上來，不能因為主力受傷就打不好，這是我們要去檢討的。」

他自認短槍型打者，卻居隊內全壘打王的位置，其實不是值得開心的事，「我也會拿這個來刺激他們，我拿（隊內）全壘打王，是不是你們都沒打好？隊友也會過來跟我說『全壘打王欸！』我也會回，這樣就知道你們多丟臉了。」至於拿「隊內全壘打」虧他的隊友是否包括林安可？陳傑憲笑說：「安可沒有，他才不敢。」

獅隊前3季的隊內全壘打王由蘇智傑、林安可稱霸，今年兩人都有重大傷情，林安可僅出賽38場、留下4轟，蘇智傑更是只打15場，寫下0轟賽季。

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