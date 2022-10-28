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中職／2020年沒進兄弟爭冠名單 吳東融披紅袍對冠軍更渴望

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
季後挑戰賽前一天，味全龍隊在天母球場練習，隊長吳東融。記者蘇志畬／攝影
季後挑戰賽前一天，味全龍隊在天母球場練習，隊長吳東融。記者蘇志畬／攝影

上一次參加季後賽已是2019年的總冠軍戰，吳東融今年再次被選進季後挑戰賽名單，只不過身上黃衫已變紅袍，2020年被捨棄在名單外的經驗，讓他對於冠軍更加渴望。

吳東融過去效力中信兄弟隊5個球季，2020年兄弟爭冠名單裡沒有他，引起不小討論，而該年底他也在擴編選秀會被味全龍隊選中，轉至龍隊效力。

去年沒參與到中信兄弟隊封王，今年吳東融跟著龍隊打進季後挑戰賽，也要在劉基鴻缺陣時扛起三壘守備任務，總教練葉君璋說：「他是隊長，有這個責任。」

重返久違的季後賽，吳東融說：「第一是很開心，再來是希望球隊有更好成績，盡力去打。」雖然2020年未進名單，他表示：「告訴自己平常心，不去想之前發生的，都過了，只是對冠軍的渴望更強烈，督促自己去做該做的，雖然不是好的經驗，但對我來說是重要的點。」

今年龍隊帶著1敗劣勢進入4戰3勝的挑戰賽，吳東融拿自己2017年在兄弟打挑戰賽的經驗，跟年輕龍將分享，「那時候我們不被看好，但是也打進總冠軍賽。」

「告訴他們放開來打。」吳東融說，對方相對比較有壓力，就被在優勢下被龍隊反咬一口，「我們年輕球隊就痟痟的（台語，瘋瘋的），他們比較怕。」

吳東融認為2017年從不被看好下挺進總冠軍戰，雖然沒能順勢擊倒樂天桃猿隊，但也是很好的經驗，對職棒生涯受益良多，相信這次對龍隊年輕球員也會是很好的經驗，「知道自己不足的地方，準備上不只是要應付季賽，更要應付季後賽，要拿下冠軍，你必須要付出更多。」

吳東融 中信兄弟 味全龍

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