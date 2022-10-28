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日職／日本一3救援敗史上最慘 高津臣吾轟守護神「該出局的沒抓到」

聯合新聞網／ 綜合報導
養樂多高津臣吾監督認為，守護神沒有抓下應該解決的出局數，是導致輸球的主因。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團
養樂多高津臣吾監督認為，守護神沒有抓下應該解決的出局數，是導致輸球的主因。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

日本一系列賽第五戰，東京養樂多燕子隊雖然在九局時保有一分領先，然而九下推出守護神麥高夫（Scott McGough）關門，卻先發生失誤丟掉追平分，又再被吉田正尚轟出再見全壘打輸球，糟糕的表現不只讓養樂多隊總教練高津臣吾搖頭，還創下日本一系列賽的難堪紀錄。

根據日本媒體「體育報知」報導，養樂多在九局下半，四比三領先的狀況下派麥高夫把守最後一關。然而他一上來就對安達了一投出保送，接著福田周平短打成功，西野真弘打出一顆投手方向的滾地球，麥高夫下丘處理卻發生傳球失誤，奉送了歐力士追平分，隨後才有吉田正尚的再見全壘打。

養樂多總教練高津臣吾在賽後表示，關鍵在麥高夫面對第一位打者就投出保送，沒有抓下應該取得的出局數，成為球隊被翻盤的主因。而在雙方戰成二勝二敗一和的情勢下，今年日本一確定會將戰線延長至第七戰。

「日刊體育」則指出，麥高夫連同去年的兩場敗投，在日本一已經三次以救援身份上場卻吞敗，打破了日職的紀錄。而無論先發後援，日本一系列賽最多敗是前阪急山田久志的9敗。養樂多隊內最多的，則是麥高夫與石川雅規都各吞3敗。

養樂多 高津臣吾 吉田正尚

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