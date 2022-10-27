中職／季後賽「天母條款」解禁 延長賽可分出勝負

中華職棒季後挑戰賽第2戰，將在天母棒球場開打，許多球迷關心球賽是否受「天母條款」限制？聯盟表示，已經取得台北市體育局同意，季後賽晚上10點後，有延長賽仍可繼續打下去。

天母棒球場鄰近住宅區，過去常有居民抗議噪音，因此例行賽平日賽事提前半小時開打並規定，「天母球場比賽時間若超過夜間10點0分時，未賽至9局者以完成9局賽事為限，平手不再延長；若處於延長賽階段，於完成該局賽事後比賽結束。」

味全龍季後挑戰賽第2戰將在天母球場，如果打進總冠軍賽也會在天母球場，根據中職規定，季後賽沒有12局和局的制度，必須分出勝負，所以超過晚間10點的機率提高。

對此聯盟回應，台北市體育局同意天母球場在季後挑戰賽及總冠軍賽期間，可以打到比賽分出勝負，但晚上10點以後仍要降低音量，不影響周圍住戶的安寧。

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