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中職／龍象大戰誰最會打？5龍打擊率破3成、兄弟有伏兵
中華職棒季後賽即將開打，中信兄弟隊本季團隊防禦率3.23位居聯盟第一，味全龍隊3.27排第三，誰能攻陷對方投手將是關鍵，龍隊有5位打者對戰打擊率超過3成，兄弟對龍隊打最好的不是陳子豪。
龍隊本季團隊打擊率2成55，落後兄弟的2成75，不過龍隊對戰兄弟打擊率就上升到2成68，長打率則是0.345；反倒是兄弟對戰龍隊打擊率2成63、長打率0.343，低於賽季平均，略處劣勢。
以對戰超過30打席的打者來計算，龍隊表現最優的是郭天信的3成57，「大師兄」林智勝3成56排第二，接下來依序是蔣少宏3成46、李凱威3成27、拿莫．伊漾3成06，蔣少宏本季打擊率不到2成，對戰卻有著26打數9安打的好表現。
而兄弟對龍隊超過30打席、對戰打擊率破3成的只有3人，分別是林書逸的3成28、周思齊3成26、李聖裕3成21，許基宏對戰打擊率2成92也很不錯，陳子豪的2成84則與陳文杰並列第五。
兄弟還有伏兵，潘志芳今年從8月開始才獲得較多一軍機會，然而對戰龍隊22打數敲出8安打，對戰打擊率高達3成64。
龍隊則有不容忽視的全壘打王吉力吉撈．鞏冠，本季敲出14轟、打擊率2成86，對戰兄弟也有著打擊率2成72、3轟的表現，對戰長打率來到0.420。
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