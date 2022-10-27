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中職／史上首次季後賽龍象大戰 兩隊都有洋將選擇題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史上首次的龍象對決，兩隊都有洋將選擇題要做，龍隊的霸曼(右)與象隊的福來喜(左)成關鍵選擇。 聯合報系資料照
史上首次的龍象對決，兩隊都有洋將選擇題要做，龍隊的霸曼(右)與象隊的福來喜(左)成關鍵選擇。 聯合報系資料照

中華職棒季後賽將在29日開打，史上首次的龍象對決，兩隊都有洋將選擇題要做，中信兄弟隊捕手福來喜帶不帶？味全龍隊奇兵霸曼推不推？將牽動戰力分配。

兄弟隊首戰推出王牌投手德保拉先發，幾乎是不需要動腦的選擇，今年以14勝、158次三振位居投手雙冠王，防禦率2.44也僅落後黃子鵬，本季對戰龍隊防禦率更僅2.22，加上在洲際主場成績是8勝1敗、防禦率2.28，捨他其誰？

而龍隊先發洋投中，鋼龍對戰兄弟防禦率2.63、4勝2敗，成績最優，不過新洋投霸曼本季唯一一場先發就是對兄弟，繳出7局無失分、5K無保送的成績。

龍隊目前洋投鋼龍、布理悍、伍鐸表現都很穩定，雖然可帶4洋將，但1個名額綁定野手谷德溫，洋投中要做出4取3的決定，總教練葉君璋也坦言必須好好思考。

兄弟也有難題，今年下半季捕手福來喜開始穩定出賽後，戰績一路攀升，季後賽若要帶進福來喜，代表除了德保拉外，要在泰樂、奧特羅中進行2選1；泰樂本季對龍隊1勝1敗、防禦率3.20，奧特羅僅對戰1場，2局狂失7分。

兄弟如果只帶2洋投，季後挑戰賽最多要打4場，兄弟土投還有人可頂，鄭凱文本季對龍隊6場先發、防禦率3.71，吳哲源4場先發、防禦率3.86，而陳柏豪的2場先發也很亮眼，12局僅失2分，對戰防禦率1.50。

德保拉 中信兄弟 黃子鵬

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