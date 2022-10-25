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中職／富邦悍將隊富藍戈飆速161公里 刷新聯盟最快球速

中職／破了！富藍戈飆速161公里 刷新聯盟最快球速

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富藍戈161公里飆破中職最速。圖／富邦悍將隊提供
富藍戈161公里飆破中職最速。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「火球男」富藍戈再次飆破極限，今天面對樂天桃猿隊投出161公里，打破中職史上最快球速，刷掉2013年義大犀牛隊（悍將前身）洋投強克的160公里。

富藍戈的火球吸睛，本季單場最快球速榜單上清一色都是他的名字，先前在10月14日對中信兄弟隊飆出160公里先平紀錄，今天再衝上新高。

富藍戈此役在9局把關6：2領先，先是三振郭永維，面對張閔勛差點遭到狙擊，但最終確認只是界外球，隨後以三壘界外飛球抓下出局數，余德龍則是打向右外野的飛球進入手套，為悍將守下勝利。

富藍戈此役最快球速獲得聯盟認證為161公里，打破強克的160公里，正式登基中職史上最速男。

球速 中職 樂天桃猿

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