中職／呂詠臻5局好投 葉君璋：明年多一個先發投手

味全龍隊的賽季終戰，面對統一獅隊打滿12局，以4：4和局收場，龍隊在一軍第二季打下全年57勝58敗5和、勝率4成96，接下來就要展開季後賽征程。度過50大壽的總教練葉君璋認為，最難能可貴在於龍隊從一段低潮中回穩，「這段經驗對我們來說很重要。」

龍隊選在最後一戰讓呂詠臻初先發，先發5局僅被敲3安打、失1分，表現不俗，他帶著4：1領先退場，因戰局在8局遭到扳平，無緣拿下首勝，但好投吸引葉總目光。

「呂詠臻投得很好，上次在一軍出賽時還有點緊張，今天看起來是準備好了。」葉君璋先前已經表態，啟用呂詠臻無關季後賽帶人，只是想要看一下他在一軍的先發表現，此役好投之後，也肯定明年多了一位可用之兵，「看起來，我們明年多了一個先發投手可以用。」

獅隊雖是先開張分數的一方，但龍隊2局下就靠林智勝一壘打、谷德溫二壘打串聯追平，第4局靠5安打下3分大局，李凱威、林智勝的安打開局攻占一、三壘，谷德溫先以滾地球送回1分，林辰勳的高飛犧牲打、張政禹的安打各帶1分打點。

獅隊洋投羅昂在22日先發投17球後，比賽即因雨保留到26日，也是他離台的日子，他向球隊表達今天還能出賽，最終投滿6局、共用95球，被敲10安打、失4分（責失3分）。

龍隊4：1的領先在比賽後段遇襲，許哲晏7局的二壘打先追回1分，8局林靖凱、唐肇廷的安打建功，各掃回1分打點追平戰局，也讓呂詠臻的首勝飛了，比賽打完9局以4：4進入延長。

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