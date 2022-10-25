中職／葉總有料！預言鞏冠奪全壘打王 「之前就說過」

全壘打王爭霸在今天確定贏家，樂天桃猿隊林立在最終戰未開轟，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠以14轟、憑藉打數較少勝出，締造史上最低產全壘打王，總教練葉君璋的預言成真，他也說：「我之前就說過，他應該有機會。」

林立在最後階段告急的四冠王，最終守住三項，分別是140支安打、3成35打擊率、83分打點，他的14轟雖與鞏冠相同，但鞏冠因打數較少勝出。

中職史上先前共7次不到20轟的全壘打王，最少轟霸主為2000年興農牛隊林仲秋15轟，鞏冠在賽季終戰未能追加全壘打，雖不影響他的獎項到手，但改寫史上最少轟全壘打王紀錄。

鞏冠收下全壘打王賽後，卻因賽事和局收場有遺憾，「比較想把最後一場贏下來。」可以拿下全壘打王，他表示感謝身旁的隊友，彼此互相鼓勵，才有這樣的成績。

本季全壘打榜由林立多數時間處於領先位置，葉君璋曾點名鞏冠有20轟的能耐，早就預言他可以逆轉拿下全壘打王，今天看子弟兵確定捧回獎盃，被說預言成真，葉總也說：「我之前就說過，他應該有機會，他確實是有這樣的能力和狀況。」

對於僅以14轟稱霸，葉總認為後面可能因為想開轟，反而打不出來；鞏冠則表示：「感謝葉總對我的期待，雖然沒達到（20轟），但每場都用盡全力了。」對於明年賽季是否期望用更漂亮的數字稱霸全壘打榜，他說：「這個無法預想，接下來還有季後賽，季後也還有訓練要做。」

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