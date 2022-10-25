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中職／錯失延長賽拚安打？郭天信戳破盲點剛好打5輪

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信。記者陳正興／攝影
郭天信。記者陳正興／攝影

味全龍郭天信的安打王之爭，在最終戰3支0、5局打完提前舉白旗，本季以138支安打不敵林立的140安，他也坦言有點可惜，但自己已經盡力。

郭天信賽前落後林立2支安打，兩人都只剩今天最後一場比賽，分別在天母、桃園展開安打追逐戰，結局是一個3支0，一個2支0，數字都未變動。

郭天信透露5局打完退場前的對話，教練當時告訴他：「林立現在是沒安打，但你也3次沒安打了，你還要打嗎？」郭天信回應看教練安排，最終提前退場休息。

有趣的是，郭天信賽前調皮許願要打延長賽，結果許願成真卻沒負責打完，賽後當然被虧爆，結果他一秒展現數學天才的那一面，「我有算打了5輪剛剛好，我又沒有多打3次，就算2次都安打也是輸。」

葉君璋也提到安排郭天信退場的考量，原本是覺得郭天信還有挑戰安打王的機會，所以這幾場都持續排他上場、沒讓他休息，直到今天打完前3打席都沒安打，他評估應該沒機會，才決定將他換下來。

最終以138安排名第2，郭天信多少覺得有點遺憾，「可惜嗎？多少會吧！」思索了一下，又修正可惜指數，「真的覺得有點可惜，但我也盡力了，輸了就是輸了，好好休息、準備季後賽，也許明年就有機會再挑戰了。」

回顧這段過程，郭天信說差距還有8、9支時，自己並沒有多想，反而比較放得開，「坦白講，這兩場有點太急了，一心想打安打，反效果就出來了，這也是我可以學習的東西，也許明天碰到一樣狀況就知道如何面對。」

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