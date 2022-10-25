聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／錯失延長賽拚安打？郭天信戳破盲點剛好打5輪
味全龍隊郭天信的安打王之爭，在最終戰3支0、5局打完提前舉白旗，本季以138支安打不敵林立的140安，他也坦言有點可惜，但自己已經盡力。
郭天信賽前落後林立2支安打，兩人都只剩今天最後一場比賽，分別在天母、桃園展開安打追逐戰，結局是一個3支0，一個2支0，數字都未變動。
郭天信透露5局打完退場前的對話，教練當時告訴他：「林立現在是沒安打，但你也3次沒安打了，你還要打嗎？」郭天信回應看教練安排，最終提前退場休息。
有趣的是，郭天信賽前調皮許願要打延長賽，結果許願成真卻沒負責打完，賽後當然被虧爆，結果他一秒展現數學天才的那一面，「我有算打了5輪剛剛好，我又沒有多打3次，就算2次都安打也是輸。」
葉君璋也提到安排郭天信退場的考量，原本是覺得郭天信還有挑戰安打王的機會，所以這幾場都持續排他上場、沒讓他休息，直到今天打完前3打席都沒安打，他評估應該沒機會，才決定將他換下來。
最終以138安排名第2，郭天信多少覺得有點遺憾，「可惜嗎？多少會吧！」思索了一下，又修正可惜指數，「真的覺得有點可惜，但我也盡力了，輸了就是輸了，好好休息、準備季後賽，也許明年就有機會再挑戰了。」
回顧這段過程，郭天信說差距還有8、9支時，自己並沒有多想，反而比較放得開，「坦白講，這兩場有點太急了，一心想打安打，反效果就出來了，這也是我可以學習的東西，也許明天碰到一樣狀況就知道如何面對。」
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言