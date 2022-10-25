中職／投打榜單底定 林立三冠王、吉力吉撈14轟就稱霸

中職打完今天賽程後，僅剩明天最後一場補賽，富邦悍將、統一獅隊的交手，對於個人獎項形勢已無影響，全部投打榜單榜首出爐，樂天桃猿隊林立帶回三冠王，吉力吉撈．鞏冠則以14轟締造史上最低產全壘打王。

今年最早底定的獎座為豪勁的救援王，把關猿隊最後一道防線，全季取得36次救援成功，生涯首摘救援王；隊友陳禹勳則以26中繼取得中繼王，繼2014年後再稱霸，生涯已握2座救援王、2座中繼王。

中信兄弟隊超強洋投德保拉的14勝、158次三振稱霸雙榜，在中職3年已掃7座投手個人獎；猿隊本土王牌黃子鵬則以2.33登頂防禦率王寶座，最後4場出賽狂瀉15分責失分，讓他無緣以1字頭結算。

林立在最後階段告急的四冠王，最終守住三項，分別是140支安打、3成35打擊率、83分打點，他的14轟雖與吉力吉撈．鞏冠相同，但鞏冠因打數較少勝出；陳晨威則以38次盜壘成功，生涯第2度跑上榜單頂峰。

中職史上先前共7次不到20轟的全壘打王，最少轟霸主為2000年興農牛隊林仲秋15轟，鞏冠今天在賽季終戰未能開砲，雖不影響他的獎項到手，但確定改寫史上最少轟全壘打王紀錄。

中職33年投手、打者個人獎項

打擊王 林立（3成35）

安打王 林立（140）

全壘打王 吉力吉撈．鞏冠（14）

打點王 林立（83）

盜壘王 陳晨威（38）

防禦率王 黃子鵬（2.33）

勝投王 德保拉（14）

救援王 豪勁（36）

中繼王 陳禹勳（26）

三振王 德保拉（158） 樂天桃猿隊林立拿下三冠王。報系資料照

【中央社台北25日電】

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手林立今天確定以140安打拿下安打王，加打點王、打擊王，榮獲打擊3冠王頭銜；味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠以14轟，成為史上最少轟全壘打王。

中職例行賽球季漸漸進入尾聲時，個人獎項幾乎底定，僅剩全壘打王、安打王還有懸念，根據規定，如果打數相同，由打數較少者獲獎。

已鎖定打點王、打擊王等獎項的林立，賽前安打數140支，僅領先龍隊外野手郭天信2支，打數較多的郭天信須敲出3支安打，加上林立打擊熄火，才有機會逆轉拿下安打王。

不過，郭天信晚間在天母棒球場出戰統一7-ELEVEn獅隊，前3打席都繳白卷，5局結束後退場休息，確定由林立奪得安打王。

郭天信賽前曾開玩笑對媒體說，希望這場比賽延長賽；雖如郭天信所願，郭天信卻提前退場。

郭天信表示，這2場比賽有點太心急，適得其反，未能拿下安打王多少覺得有點可惜，「我也盡力了，輸了就是輸了」，趁明天球隊放假，好好休息沉澱，準備季後賽，也許明年就有機會，就樂觀一點。

至於全壘打王之爭，林立與吉力吉撈．鞏冠賽前同以14轟並列領先，但林立打數較多，須再敲1轟，且吉力吉撈．鞏冠須未開轟，林立才能搶下全壘打王。

不過，林立晚間於樂天桃園棒球場交手富邦悍將隊，2打數摃龜，吉力吉撈．鞏冠成為歷年最少轟全壘打王（原紀錄為2000年興農牛隊林仲秋15轟），這也是龍隊隊史首名本土全壘打王。

吉力吉撈．鞏冠表示，較想贏下最後一場比賽，沒想那麼多，感謝隊友幫忙，有這樣的成績，其實是身旁有隊友互相鼓勵，不完全靠自己。

桃猿例行賽最終戰，林立7局結束後退場，確定以140支安打、83分打點、打擊率3成35，奪得本季打擊3冠王。

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