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中職／林智勝300轟等明年 打擊率3成、104安結算太猛了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊林智勝。記者陳正興／攝影
味全龍隊林智勝。記者陳正興／攝影

味全龍隊「大師兄」林智勝的300轟，確定留待明年球季再挑戰，今天在例行賽終戰打完4局退場，確定本季停留在299轟。

林智勝從9月24日敲出299轟，砲管已經熄火一個月，台灣棒壇史詩性的300轟降落在哪座球場一直備受矚目，也掀起球迷的300轟紀念球追逐戰。龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊為本季終戰，林智勝擔任先發第4棒、一壘手。

林智勝前兩打席都是一壘打，5局上一壘換上李展毅接手，林智勝今年賽季數據至此結算，本季以3成打擊率敲出104支安打、10轟，證明自己真的還能打。

龍隊季前與林智勝簽下1年合約，今年止步299轟，明年球季將繼續挑戰300轟。

味全龍隊林智勝。記者陳正興／攝影
味全龍隊林智勝。記者陳正興／攝影

林智勝 統一獅 味全龍

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