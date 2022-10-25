聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林智勝300轟等明年 打擊率3成、104安結算太猛了
味全龍隊「大師兄」林智勝的300轟，確定留待明年球季再挑戰，今天在例行賽終戰打完4局退場，確定本季停留在299轟。
林智勝從9月24日敲出299轟，砲管已經熄火一個月，台灣棒壇史詩性的300轟降落在哪座球場一直備受矚目，也掀起球迷的300轟紀念球追逐戰。龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊為本季終戰，林智勝擔任先發第4棒、一壘手。
林智勝前兩打席都是一壘打，5局上一壘換上李展毅接手，林智勝今年賽季數據至此結算，本季以3成打擊率敲出104支安打、10轟，證明自己真的還能打。
龍隊季前與林智勝簽下1年合約，今年止步299轟，明年球季將繼續挑戰300轟。
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言